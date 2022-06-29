США нужна не победа Украины, а мир с Россией

Байден не должен добиваться победы Украины

Победа Украины немыслима, и Вашингтон должен добиваться урегулирования конфликта, пишет Foreign Policy. По мнению авторов статьи, будет только хуже, если Россия выиграет на поле боя, а этим наверняка и закончится битва за Донбасс.

Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), Дэниел Дэвис (Daniel Davis)

Посетив 19 июня фронт под Херсоном, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжат воевать с Россией и "вернут всё наше", – а еще раньше он говорил о намерении "освободить наш Крым". Хотя эти цели понятны, суровая и кровавая реальность на полях сражений на востоке Украины такова, что чем сильнее Киев будет стремиться к военной победе, тем вероятнее его поражение. Политика США, руководствуясь национальными интересами, должна измениться, чтобы отразить эту реальность.

В самом начале конфликта Украина и Запад изрядно воодушевились тем, что Россия не смогла захватить Киев и сменить режим, а понесла значительные потери. Вооруженные силы Украины, напротив, сражались героически и превзошли все ожидания. В ответ США и десятки других стран Запада наладили поставки оружия и боеприпасов.

Украина была рада всякой помощи, однако поставки представляли собой пеструю смесь современного и устаревшего, западного и советского. Ряд систем требовал специальной подготовки, особого обслуживания и боеприпасов различных калибров – подчас взаимоисключающих. К тому же чтобы все прибыло на место и заработало, нужна масштабная и мудреная логистика. На сегодняшний день ее не существует, и Украине во многом приходится импровизировать.

Украинские лидеры между тем требуют больше оружия, они считают, что отправленного или обещанного явно недостаточно. Советник президента Михаил Подоляк написал на прошлой неделе, что помимо уже обещанной техники Украине нужны "1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 реактивных систем залпового огня; 500 танков; 2000 бронеавтомобилей; и 1000 беспилотников". Масштабы этих запросов показывают, насколько тяжело украинским силам противостоять российскому натиску на востоке, не говоря уже о том, чтобы переломить ситуацию и победить.

Россия с некоторых пор изменила тактику и поставила во главу угла в битве за Донбасс огневую мощь: ее силы обстреливают украинские войска ошеломляющим количеством снарядов – порой свыше 70 000 в день – и тяжелыми ракетами. Кроме того, путинские силы ежедневно совершают над Украиной до 300 вылетов. Киев же выпускает примерно вдесятеро меньше снарядов, а вылетов совершает от трех до пяти – и то не каждый день.

Из-за огромного разрыва в огневой мощи Украина несет, как нам представляются, невосполнимые потери: каждый день страна теряет до 200 убитыми и 500 ранеными. Потери в технике не менее разрушительны: основная часть орудий советских времен, которыми Украина располагала в начале конфликта, уничтожена, и у нее закончились целые категории боеприпасов. Ни одна армия не может успешно сопротивляться с такими потерями – об этом свидетельствует недавняя утрата ряда городов и почти полное окружение на Донбасском фронте.

Однако политики в Киеве и Вашингтоне с реальностью на поле боя не считаются. На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что Украина намерена вернуть все свои земли, утраченные со времен первого российского вторжения в 2014 году – на сегодняшний день это почти 20% территории страны. О перспективах урегулирования путем переговоров он добавил днем позже, что разговаривать с Россией "некогда".

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks) недавно заявила, что Пентагон "хорошо оснащен" и может поддерживать Украину в течение пяти, десяти и даже двадцати лет. Однако наш собственный значительный боевой опыт заставляет нас усомниться, что Украина продержится хотя бы пять-десять месяцев – не говоря уже о десятилетиях.

Время пока еще есть, и Киев по-прежнему контролирует 80% своей территории. Если США сменят свою политику, это поможет спасти жизни простых украинцев и предотвратит дальнейшие территориальные потери. Администрация Байдена должна как минимум не выпячивать свои цели по ослаблению России и вместо этого сделать ставку на дипломатию, чтобы Киев и Москва договорились о мире. В национальных интересах США не допустить эскалации украинского конфликта, чтобы он не перекинулся за пределы страны. Жизненно важно избежать риска прямой конфронтации между США и Россией (или НАТО и Россией): глобальные последствия ядерной войны будут ужасны. Последний раз риск ядерной войны был столь же высок во времена кубинского ракетного кризиса 1962 года.

Решать, как и когда закончится конфликт, Киеву и Москве. Однако помогая Украине оружием и оказывая иную поддержку, США берут на себя некоторые обязательства. Свобода действий есть не только у Украины, но и у США, а их интересы не всегда совпадают.

Любое урегулирование коснется сложных вопросов – территориальных уступок и нейтралитета Украины. Варианты и так неприятны, но станут еще хуже, если Россия выиграет на поле боя, а этим наверняка и закончится битва за Донбасс.

Прекратить огонь – в интересах Украины, Европы, США и всего мира. На этом перепутье крайне важно, чтобы США и Запад считались с реальным положением дел на поле боя, а не безрассудно стремились к чему-то недостижимому. Если не считаться с реальностью достаточно долго, то Украина вполне может проиграть начисто – и утратить имеющиеся рычаги воздействия.

Тулси Габбард – бывший член Палаты представителей США, кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, в настоящее время – подполковник запаса армии США

Дэниел Дэвис — старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities, в прошлом подполковник армии США