Грузия намерена производить польские БЛА и барражирующие боеприпасы

ЦАМТО, 28 июня. Польская WB Group подтвердила намерение поставить ВС Грузии беспилотные летательные аппараты "ФлайАй" производства недавно созданной совместной компании Delta WB.

Как сообщает Defence24.pl, в мае 2022 года WB Group подписала соглашение о создании польско-грузинской компании Delta WB, которая будет осуществлять производство разведывательных БЛА и барражирующих боеприпасов польской разработки. Размещенное в Тбилиси предприятие будет в равных долях принадлежать грузинской государственной компании Delta International и польскому разработчику.

В настоящее время подтверждено, что в числе продукции компании будет разведывательный БЛА "ФлайАй", состоящий на вооружении Сухопутных войск, ССО, сил территориальной обороны и пограничной службы Польши. С 2015 года этот БЛА также применяется ВС Украины.

Недавно грузинская делегация в составе посла в Варшаве Зураба Беридзе и военного атташе полковника Вехвиа Чалабашвили ознакомились с возможностями БЛА во время посещения 5-й Мазовецкой бригады территориальной обороны.

БЛА "ФлайАй" предназначены для ведения разведки в любое время суток, обнаружения, идентификации целей, целеуказания, оценки результатов огневого поражения и корректировки стрельбы, ретрансляции связи.

Взлетный вес разведывательного мини-БЛА "ФлайАй" составляет 12 кг, длина – 1,8 м, размах крыла – 3,6 м, масса полезной нагрузки – до 6 кг. Аппарат оснащен малошумным электрическим двигателем с литий-полимерными аккумуляторами и может нести ЭО/ИК полезную нагрузку. Продолжительность полета БЛА – 150 мин., практический потолок – 3500 м. Аппарат развивает скорость 60-120 км/ч и может эксплуатироваться при скорости ветра до 75 км/ч. Максимальная дальность применения в зоне прямой видимости – 50-180 км. Запуск БЛА осуществляется "с руки". При посадке секция с полезной нагрузкой и аккумуляторами отсоединяется от БЛА и опускается на парашюте. Сам аппарат под управлением автопилота приземляется "на фюзеляж". Интеграция с системой управления огнем Topaz позволяет автоматически передавать данные о целях и информацию, необходимую для корректировки огня.