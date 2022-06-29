Расчеты РЛС "Небо-СВ" круглосуточно несут боевое дежурство в ходе специальной военной операции

ЦАМТО, 28 июня. Минобороны представило видеоролик с демонстрацией работы расчетов РЛС "Небо-СВ" по несению боевого дежурства в ходе специальной военной операции на Украине.

Как отмечается, РЛС работает по всем частотным диапазонам, максимально чувствительна. Данных выдает очень много. Комплекс мобильный, и в целях безопасности все время перемещается. Расчет может менять дислокацию несколько раз за день.

Радиолокационный комплекс хорошо замаскирован, но заметить его можно разве что подойдя в упор, на расстоянии нескольких десятков метров.

За воздушным пространством специалисты Западного военного округа наблюдают круглосуточно. Количество одновременно находящихся в воздухе целей может достигать нескольких десятков.

Собранные данные со всех радиолокационных комплексов формируют общую картину воздушной обстановки. Это позволяет оперативно принимать решение по целям. Многие из них требуют тщательного внимания к себе. Самая часто встречающаяся цель – это беспилотники.

Когда цель взята на сопровождение, задача на уничтожение с командного пункта поступает тому или иному дивизиону ПВО. В данном случае небо над российскими военными контролировали комплексы "Бук-М3".

От обнаружения до залпа проходит меньше минуты. Цель сбита еще на подлете – в нескольких десятках километров от точки пуска. Зенитный ракетный комплекс "Бук" в очередной раз доказал свою эффективность, отметили в Минобороны.