Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море на заводские ходовые испытания, по завершению которых войдет в состав флота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.

Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла ходовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности.

"Подлодка "Алроса" утром вышла в Черное море на заводские ходовые испытания. Этому предшествовали успешные швартовые испытания, проведенные после ремонта подводной лодки, проведенного с элементами модернизации. После отработки программы заводских ходовых испытаний "Алроса" вернется в состав флота", - сообщил Горбачев.

Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".

Четвертая бригада подлодок была сформирована на ЧФ в декабре 2014 года.

Ранее рассматривался вопрос о перебазировании "Алросы" (проект 877 "Палтус", по классификации НАТО - Kilo) после ремонта на Балтийский флот, сообщал РИА Новости источник в ОПК.

Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.