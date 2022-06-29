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Военное обозрение

В Новосибирске начались лётные испытания гибридной силовой установкой для проекта «Партизан»

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Источник изображения: topwar.ru

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина приступил к летным испытаниям гибридной силовой установки, предназначенной для проекта "Партизан".

В Новосибирске приступили ко второму этапу проекта "Партизан", в рамках которого создается транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой и активным обдувом несущих поверхностей. Специалисты института доработали силовую установку, установили на летающую лабораторию, в роли которой выступает самолет ТВС-2МС, новые трёхлопасные винты и доработали нижние закрылки, после чего приступили к испытаниям.

В течение июня летающая лаборатория совершила ряд пробежек по взлетной полосе, после чего последовали летные испытания, подтвердившие улучшенные характеристики. Одновременно динамическую модель демонстратора испытали в аэродинамической трубе. Далее в планах разработчиков создание летного экземпляра демонстратора технологий, который должен будет подтвердить способность нового транспортного БПЛА взлетать и садиться на неподготовленные площадки.

В целом по итогам реализации проекта "Партизан" до 2024 года планируется создание летающего самолёта демонстратора технологий (...) В настоящий момент в СибНИА завершается разработка рабочей конструкторской документации и ведётся процесс изготовления отдельных узлов и элементов для будущего демонстратора

- говорится в сообщении института.

Работы над беспилотником ведутся с 2019 года. Планируется создать БПЛА взлетной массой 3380 кг, способным доставить груз на расстояние до 1 тысячи километров. "Партизан" должен будет уметь взлетать с неподготовленных площадок размером 50 на 30 метров с учетом ограничений по краям (деревья и т.д.). Подъемную силу будет обеспечивать система активного обдува крыла.

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Продукция
ТВС-2
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