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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение АПЛ SSN-794 класса "Вирджиния"

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АПЛ (SSN-794) "Монтана" класса "Вирджиния".
АПЛ (SSN-794) "Монтана" класса "Вирджиния".
Источник изображения: cdn.dvidshub.net

ЦАМТО, 28 июня. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 25 июня на ВМБ "Норфолк" официальной церемонии ввода в боевой состав флота новой АПЛ (SSN-794) "Монтана" класса "Вирджиния".

SSN-794 "Монтана" стала 21-й АПЛ класса "Вирджиния" и 10-й подлодкой серии, поставленной компанией Newport News Shipbuilding. Строительство этой АПЛ началось в мае 2015 года. Закладка киля состоялась 16 мая 2018 года, крещение – 12 сентября 2020 года, спуск на воду – в марте 2021 года. В марте 2022 года Huntington Ingalls Industries (HII) передала АПЛ командованию ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки небольших групп ССО к месту проведения операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано 38 подлодок серии). Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7". "Монтана" – третья подводная лодка варианта "Блок.4".

К настоящему времени ВМС США приняли на вооружение 21 АПЛ серии: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792) и "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791) и "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

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Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
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