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Украинская армия нуждается в бронетранспортерах, поэтому Франция поставит Киеву "значительное количество" бронемашин. С таким заявлением выступил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

Франция продолжит поставки военной помощи Украине, на данный момент планируется передать для украинской армии неназванное количество бронетранспортеров, а также другие вооружения, включая противокорабельные ракеты. Во Франции считают, что Украина очень нуждается в вооружении, способном остановить российское наступление.

Для быстрого перемещения под огнем противника вооруженным силам необходимы бронетранспортеры. Поэтому Франция направит на Украину значительное количество бронемашин

- заявил министр, не уточнив, какие именно бронетранспортеры планируется отправить на Украину.

По словам Лекорню, Франция еще не отправила на Украину шесть 155-мм САУ Caesar в дополнение к уже поставленным 12 самоходным установкам, так что все заявления Киева о поступивших гаубицах являются ложью. Поставка должна была состояться ранее, но последние данные о брошенных украинскими боевикамии исправных САУ Caesar при отступлении и попадание их в руки российских военных, заставляют французов задуматься о необходимости поставки дополнительной партии гаубиц.

Между тем от оказания военной помощи Украине французы не отказываются и сейчас рассматривают вариант поставки Киеву противокорабельных ракет Exocet. В Париже отмечают, что Украина нуждается в ПКР "для защиты побережья". При этом власти Франции подчеркивают, что не ведут войну против России, а поставки оружия киевскому режиму являются элементом европейской коллективной безопасности.