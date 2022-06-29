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РИА Новости

В России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты

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Посетители проходят рядом со стендом компании "Вертолеты России"
Посетители проходят рядом со стендом компании "Вертолеты России".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, сообщили РИА Новости два источника в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Производителем 750-килограммовых беспилотных летательных аппаратов может стать холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). Планируется выпуск беспилотников, которые будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом, то есть как классический вертолет. Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей", — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

"В базовой комплектации он будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Беспилотный вертолет будет оснащаться танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами", — уточнил он.

Как отметил РИА Новости ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, сегодня в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, и подобная машина была бы полезна, например, при действиях в городских условиях или на переднем крае.

"Кроме того, помимо выполнения задач над сушей, подобного рода беспилотники могли бы найти применение в ВМФ, как в части улучшения ситуационной осведомленности, так и в части появления возможности оперативного поражения целей на море", — сказал Федутинов.

По его словам, ближайший конкурент дрона в России — это БЛА SH-750 компании Aeromax, который был впервые показан публике в ходе выставки HeliRussia 2022. Кроме того, в этой же нише лежит 800-килограммовый беспилотник, который создавался на основе пилотируемого вертолета "Скаймак-3001". Работы по проекту вело НПО "Авиационные системы", однако статус проекта, анонсированного в 2017 году, неизвестен.

Если говорить про зарубежные аналоги, добавил эксперт, то среди ближайших одноклассников нового вертолета — эмиратский БЛА Garmousha, создаваемый подразделением ADASI государственного оборонного конгломерата Edge, и французский VSR700, разрабатываемый Airbus Helicopters для ВМС страны на базе пилотируемого вертолета Guimbal Cabri G2.

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Страны
Россия
Продукция
VSR700
ПКМ
Скаймак-3001
Компании
Airbus
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Проекты
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