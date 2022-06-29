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ИноСМИ

ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских

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Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © AP Photo / Adam Schreck

Единственный путь вступления Турции в ЕС – российская угроза?

Страны ЕС предоставили статус кандидата на вступление Украине и Молдавии, а Турцию так и не приняли. Автор статьи в dikGAZETE возмущен, ведь его страна выполнила требования Брюсселя. Чтобы вступить в ЕС, Турции понадобится "российская угроза", пишет он.

Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)

На саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе Украине и Молдавии был предоставлен статус "страны-кандидата", что является первым шагом на пути к вступлению в ЕС. Не считаю нужным комментировать правильность этого решения, но полагаю, что оно еще больше ужесточит отношение турецкого общества к Евросоюзу.

Хотя процесс присоединения Турции к ЕС начался с подписания Анкарой соглашения об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) в 1963 году и достиг своего пика с подачей заявки на полноправное членство в 1987 году, статус "страны-кандидата" она получила в 1999 году. А в 2005 году начались переговоры о "полноправном членстве".

В ходе этого процесса Турция предприняла немало шагов правового характера по переговорным главам, предусмотренным ЕС.

Однако председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем недавнем заявлении отметила, что "Турция сегодня еще дальше от Евросоюза, чем в 1999 году", и обвинила Анкару в "нежелании" вступать в ЕС.

В этой связи было бы полезно вернуться в прошлое и вспомнить, что Турция выполнила многочисленные условия ЕС.

Между тем западные страны, которые 17 лет "не соглашаются" на полноправное членство Турции в Евросоюзе, очень быстро приоткрыли двери для стран, находящихся под "российской угрозой". Как я пытался объяснить ранее в своей другой статье, уму непостижимо, как Молдавия, не сумевшая до сих пор решить ситуацию с Приднестровьем, и Украина при сохраняющихся проблемах Донбасса и Крыма могли получить статус "страны-кандидата".

О Грузии следует упомянуть отдельно.

Эта страна по-прежнему не смогла урегулировать проблемы Абхазии и Южной Осетии. Она продолжает применять санкции в отношении этих стран, провозгласивших независимость, и не предпринимает никаких гуманитарных и правовых шагов для поддержки проживающих на территории этих государств людей, однако ее заявка на вступление в ЕС продолжает лежать на столе.

Нет сомнений в том, что, если над Грузией в скором времени нависнет "российская угроза", то этой стране также будет предоставлен какой-нибудь статус в срочном порядке.

Лично я никогда не поддерживал глобализационные шаги западных стран. Я думаю, что люди, защищающие личную свободу и независимость своей страны, должны выступать против организаций "угроз" западного блока, таких как НАТО и ЕС. Поэтому я не хочу, чтобы Турция была в Евросоюзе, и считаю, что ей также следует выйти из военной структуры "угроз" под названием "НАТО".

Вместе с тем я не хотел бы снова и снова напоминать о двойных стандартах, которые ЕС и НАТО применяют в отношении Турции в своих решениях. Однако наиболее конкретным примером этой практики является то, что ЕС определяет в качестве "стран-кандидатов" Украину и Молдавию, по-прежнему не решивших свои внутренние проблемы, и оставляет двери открытыми для Грузии, тогда как Турция сделала конкретные шаги по "курдской проблеме", что было условием для ее полноправного членства, и достигла значительного прогресса в экономических и правовых решениях, навязанных Евросоюзом.

Почему "ускоренные процедуры" присоединения к ЕС стран, которые, как считается, находятся под "российской угрозой", не работают в отношении Турции при наличии иных внешних угроз!...

Чтобы вступить в Евросоюз, Турция должна находиться под "российской угрозой"?

Мы знаем, что НАТО – это военный блок, созданный против Советского Союза и продолжающий свое существование против России. Неужели ЕС – это тоже блок, созданный против РФ?

Паранойя, связанная с "российской угрозой", преподносится как "предпосылка" для вступления в Евросоюз?

На днях президент России Владимир Путин заявил, что ЕС утратил свой суверенитет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также неоднократно делали заявления в этом ключе.

Своими последними решениями Евросоюзу, никогда не имевшему политического суверенитета, в очередной раз удалось продемонстрировать правоту русских.

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Страны
Абхазия
Грузия
Молдавия
Россия
Турция
Украина
Южная Осетия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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1 комментарий
№1
29.06.2022 16:56
Какой смысл философствовать про ЕС, НАТО, если они через 2-3 просто исчезнут? По чисто экономическим причинам и не связанным с Россией.

Страна-кандидат - это чисто политическая PR-акция, которая вообще ни к чему не обязывает ЕС. Неужели не очевидно?
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