Загран отряд: под Лисичанском уничтожен отряд наемников

В бою были ликвидированы «легионеры» из Грузии, которые издевались над российскими военными под Киевом

Союзные силы российской армии и Народной милиции ЛНР продолжают наступление в районе Лисичанска. В его окрестностях были уничтожены две диверсионные группы иностранных наемников, сообщило 27 июня Минобороны России. Одна из них состояла из так называемых грузинских «легионеров». Эти боевики были причастны к истязаниям и убийствам пленных российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Преступников «нашли и покарали», отметили в военном ведомстве. Эксперты отмечают, что с точки зрения международного права наемники находятся вне закона, а самое главное, их поступки не имеют права на моральное оправдание.

В «легионе» — уголовники

В воскресенье, 26 июня, в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, рассказали в Минобороны России. Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая комплектовалась наемниками из Грузии, входившими в так называемый «грузинский легион».

— В рядах данного бандформирования действуют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Весной этого года в интернете появился ролик, где в Киевской области убивают раненого российского солдата, лежащего на дороге. На видео хорошо были видны лица участников расстрела. По крайней мере один из участников расправы ранее засветился на видео официальных украинских СМИ как член грузинского «легиона».

По данным военного ведомства на 17 июня, из Грузии на Украину прибыло 355 «легионеров». Из них 120 было уничтожено, а 90 выехали за пределы страны. В первой тройке стран, откуда больше всего приехало «солдат удачи», оказались Польша (1831 приехало, 378 уничтожено), Канада (601–162) и США (530–214).

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave Источник изображения: iz.ru

Наемники с человеческой точки зрения — это люди, которые лишены морали, чести и достоинства. Они находятся вне всяких законов, рассказал Известиям» экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Это люди, которые приехали убивать за деньги, — считает он. — По этой причине международное право квалифицирует их как преступников. На них не распространяются Женевская конвенция. Специальная международная конвенция о борьбе с наемничеством призывает бороться с этим явлением. Думаю, их судьба не должна вызывать сожаления у западных стран. Призывы обращаться с такими людьми гуманно лишены всяких моральных оснований. С наемниками никто и никогда не церемонился.

Отправившиеся на Украину зарабатывать деньги, должны знать, что за выстрелы в сторону наших солдат им придется отвечать, отметил эксперт.

— Кара должна быть неотвратима, — подчеркнул он. — Они должны знать, что их обязательно найдут. И наказание должно быть самым суровым.

Сергей Орджоникидзе добавил, что на наемников распространяется действие законодательства того государства, в плен к которому они попали.

— В ДНР за наемничество положена смертная казнь, — напомнил дипломат.

Обстрелы ВСУ Харьковской области

Украинский режим пытается реализовать очередную провокацию, чтобы обвинить российские Вооруженные силы в создании на территории страны энергетического и гуманитарного кризиса, заявил 27 июня начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Для этого украинское командование разместило на Криворожской теплоэлектростанции артиллерию и РСЗО. С 24 июня эта техника ежедневно обстреливает Северные районы Харьковской области, провоцируя ответный огонь российских сил.

— Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют готовность киевского режима пожертвовать благополучием своих граждан ради новой громкой провокации, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Он не исключает, что, не сумев спровоцировать российские ВС на нанесение удара по ТЭС, украинские националисты могут взорвать ее сами. И после этого предъявить мировому сообществу поддельные доказательства российских обстрелов. В случае реализации такого сценария без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения, отметил начальник НЦУО.

Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld Источник изображения: iz.ru

— Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации, — заявил Михаил Мизинцев. — Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями, и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима.

Генерал рассказал также, что ВФУ продолжают использовать в военных целях предприятия пищевой промышленности. К примеру, в Славянске на территории хлебозавода и в Крамоторске на территории молокозавода оборудованы огневые позиции, размещена бронетехника, а также артиллерийские орудия и РСЗО, из которых ВФУ систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

В Харькове на территории хлебозавода №11 базируется дальнобойная артиллерию и РСЗО. Эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.

— Данные факты в очередной раз демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам мирных жителей, — повторил Михаил Мизинцев.

Уничтожили заградотряд

Минобороны России 27 июня рассказали, что украинское командование после освобождения Северодонецка союзными силами пытается остановить бегство своих военнослужащих в районе Лисичанска.

— Для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор» (запрещено в России). Российской артиллерией данное подразделение уничтожено, — заявил Игорь Конашенков.

По его словам, командир 115-й отдельной механизированной бригады утратил управление своими подразделениями, что привело к потерям 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона бригады.

26 июня ВКС России нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Все ракеты достигли цели, объект был поражен, а гражданская инфраструктура не пострадала, рассказали в Минобороны.

При этом киевский режим пытался перехватить российские ракеты размещенными в городе зенитными средствами. Расчетами С-300 и «Бук М1» было выпущено более десяти зенитных ракет, но ввиду отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две ракеты С-300 были сбиты украинскими «Буками». Одна из них, предположительно, упала на жилой дом.

Вооруженные силы России 27 июня продолжали наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Танк Вооруженных сил России, задействованный в боях на лисичанском направлении в ЛНР Источник изображения: Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой

Кроме того, уничтожено пять пунктов управления, три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. В 27 районах нанесено поражение живой силе, военной технике ВФУ и нацистских формирований, в том числе «Правого сектора» (запрещен в России), «Азова» (против ее участников в России возбуждены уголовные дела) и «Кракена».

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 24 пункта управления, 304 района сосредоточения войск, а также артиллерийские и минометные подразделения в 58-ми районах.

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении высокоточным оружием ВКС России уничтожено три взвода РСЗО «Град», взвод 155-мм гаубиц М-777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт» и два взвода САУ 2С1 «Гвоздика».

Российскими подразделениями ПВО за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3870 единиц специальной военной автомобильной техники, — уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Удержал рубеж

Президент России Владимир Путин 27 июня присвоил посмертно звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову. В указе говорится, что он был удостоен высшей награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Две мотопехотные роты ВФУ при поддержке артиллерии попытались прорвать оборону и зайти в тыл российским войскам. Взвод десантников под командованием Александра Попова, несмотря на массированный огонь, совершил рывок в направлении главного удара. Этот маневр позволил сковать группировку, которая значительно превосходила по численности российское подразделение.

Все это время Александр не только грамотно руководил своими подчиненными, но и корректировал огонь артиллерии. Понеся большие потери, боевики вынуждены были отойти на исходные рубежи.

Получив подкрепление, формирования ВФУ предприняли попытку окружить немногочисленное подразделение десантников. Отражая эту атаку Александр выстрелом из ПТУРа уничтожил девять националистов, внеся в их ряды панику. Самого Александра ранило осколками разорвавшегося рядом снаряда, но он не стал эвакуироваться в тыл. К сожалению, продолжая вести огонь, Александр получил ещё одно тяжёлое ранение.

— До последнего выполняя воинский долг, проявив мужество и героизм, Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа, — отметили в Минобороны.

Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой Источник изображения: iz.ru

В ожесточенном бою взвод Александра уничтожил более 20 боевиков и семь единиц бронетехники, добавили в российском военном ведомстве.

Рассказали в ведомстве и о других военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение старшего лейтенанта Романа Генисецкого обеспечивает артиллерийской поддержкой российские войска. Обороняясь, противник вел массированный минометный и артиллерийский огонь по российским военнослужащим. С помощью БПЛА артиллеристы обнаружили батарею гаубиц украинских националистов, в том числе иностранного производства.

Старший лейтенант Роман Генисецкий принял решение на поражение цели, и, лично корректируя огонь артиллерии, уничтожил две гаубичные самоходные артиллерийские установки вместе с расчетами. Понеся потери, противник, лишенный возможности сдержать натиск российских войск, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции, рассказали в Минобороны.

Разведывательно-поисковая группа младшего сержанта Константина Кандалова занималась обнаружением вооруженных формирований украинских националистов, препятствующих продвижению российских войск. Константин обнаружил замаскированный опорный пункт боевиков. Определив координаты позиции, он немедленно передал их командованию. С помощью полученной информации российские артиллеристы уничтожили опорный пункт и находящихся на нем националистов.

После этого группа Кандалова заметила украинских диверсантов, завязалась перестрелка, в результате которой был ранен десантник. Константин вынес его в безопасное место, и оказав первую медицинскую помощь, продолжил бой. Заметив, что националисты пытаются окружить группу, Кандалов открыл по ним огонь из стрелкового оружия. Несмотря на контузию, Константин Кандалов продолжал бой, в результате группа националистов была полностью уничтожена.

С первых дней специальной военной операции Дмитрий Чемышев обеспечивает командование группировки российских войск связью на передовом пункте управления. При передислокации в новый оперативный район колонну бронетехники Дмитрия Чемышева обстрелял противник. Завязался бой, в результате которого антенна на аппаратной машине повредилась и связь внутри колонны нарушилась.

Дмитрий, под непрерывным огнем противника, рискуя своей жизнью, оперативно отремонтировал оборудование и восстановил нарушенную связь, что позволило артиллерийским подразделениям уничтожить огневые точки украинских неонацистов.

Богдан Степовой

Андрей Федоров