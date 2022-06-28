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Больше спутников и исключительно отечественная компонентная база

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Спутник
Спутник.
Источник изображения: ixbt.com

Дмитрий Рогозин рассказал о новой Федеральной космической программе

Основные акценты новой Федеральной космической программы, проект которой сейчас готовится, будут направлены на рост числа спутников на орбите и на отечественное космическое приборостроения. Об этом сегодня в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, в настоящий момент готовится не столько пересмотр старой Федеральной космической программы до 2025 года, сколько акценты в проекте, который будет принят правительством и определит работу по космической деятельности после 2026 года.

Акцент понятен. Это прежде всего, как минимум, удвоение орбитальной группировки, создание аппаратов, которые должны быть исключительно основаны на доступной электронно-компонентной, то есть на российской базе, — сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, главной целью является создание космического приборостроения, которое даст России независимость в создании группировки наблюдения и связи. Он также отметил, что планируется совместить программу «Сфера» и космические аппараты, которые уже были в ФКП, сделать их по одной технологии, которая разрабатывается в АО «Российские космические системы».

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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