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Техкульт

Вертолет Airbus совершил первый полет на 100% экологичном топливе

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Вертолет


Airbus делает ставку на экологически чистую авиацию. Первая ласточка — двухмоторный вертолет Н225, работающий на авиационном топливе SAF из биоотходов жира, отработанных растительных и технических масел.

Н225 успешно прошел первые испытательные полеты, теперь в планах авиагиганта — сертификация топлива к 2030 году для коммерческой авиации, что позволит сократить выбросы СО2 наполовину без ущерба летно-техническим характеристикам. В ходе испытаний в ноябре 2021 года Н225 совершил полет с одним двигателем полностью заправленным SAF, а в марте экологическим топливом заправили один из двигателей лайнера А380. В нынешнем полете оба двигателя вертолета H225 были заправлены топливом SAF. Цель тестовых полетов — проверить возможность работы двигателей на экотопливе и узнать, как оно влияет на системы самолета. Дальше его эффективность проверят на других типах вертолетов. Важное свойство SAF — возможность смешивать его с авиационным керосином в соотношении 50:50 без модификации двигателей, что радикально — на 85 % — снижает выбросы СО2.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
А380
Компании
Airbus
Проекты
H225
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