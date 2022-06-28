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Деловая газета "Взгляд"

ПВО Украины разрушает Киев «дружественным огнем»

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На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300
На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300.
Источник изображения: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency.Global Look Press

Украинские военные разрушили жилой дом в центре Киева собственными ракетами. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки России по военному заводу одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась. Все российские ракеты попали в цель. Почему тактика защиты военных объектов приводит к таким ошибкам подразделений ПВО ВСУ?

В воскресенье мэр Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов на Лукьяновке – это известная историческая местность, расположенная близко к центру города в Шевченковском районе Киева. В результате разрушений большинство местных жителей были эвакуированы.

Также украинские СМИ сообщили о гибели одного мужчины и тяжелых ранениях его жены – гражданки России Тамары Зайцевой (имя и фамилия изменены – прим. газеты ВЗГЛЯД). Более того, фотографии паспорта россиянки, которые широко разошлись по социальным сетям, стали основанием для обвинений в адрес Москвы: "Россия бьет ракетами по своим же гражданам на Украине".

Однако еще накануне стало понятно, что многоэтажный дом был разрушен не из-за попадания российской ракеты, а в результате некорректной работы украинских систем ПВО. "Именно за этим домом находится оборонный завод "Артем", на котором производят авиационные управляемые ракеты класса "воздух – воздух" и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода", – пишет Telegram-канал "Война с фейками".

Уже в понедельник эти соображения подтвердились в ходе брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Он заявил, что ВСУ по ошибке сбили "Буками" две собственные зенитные ракеты С-300. Одна из них, предположительно, упала на жилой дом.

"26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении Минобороны.

"Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук М1" было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими "Буками". Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом", – подытожили в Минобороны.

Вместе с тем это не первый случай, когда из-за работы украинской ПВО ракеты или обломки ракет попадают в жилые дома Киева. В конце февраля СМИ сообщали о том, что якобы российские военные нанесли удар по многоэтажному дому на проспекте Лобановского. В Минобороны России обратили внимание на характер повреждений здания, который свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, и тем самым опровергли причастность ВС РФ к данному инциденту.

Схожие случаи также фиксировались в районах Дарницы и Куреневки. Кроме того, в марте и апреле ракетные удары также наносились по все тому же заводу "Артем", в результате чего Минобороны сообщало об уничтожении высокоточным оружием большой дальности некоторых производственных корпусов предприятия. То есть эта цель хорошо известна российским военным, равно как и объекты, находящиеся вокруг нее.

"Что касается действий украинских систем ПВО, то отсутствие сопряжения, о котором заявили в Минобороны РФ, – это огромная проблема и риск, прежде всего, для самих киевлян. Это все равно что пытаться подключить аналоговый телевизор к цифровому вещанию. Без специальной приставки сделать этого не получится", – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"С-300 бывают нескольких модификаций. И если одни предназначены для защиты войск, то другие – для защиты стационарных объектов. Между ними нет прямой совместимости, они не могут стыковаться в автоматическом режиме. Это можно сделать только в ручном режиме. А если сделать неправильно – тогда возможны серьезные ошибки, которые приводят к неправильному захвату и обстрелу целей", – уточнил эксперт.

Помимо этого, ВСУ давно сконцентрировали силы ПВО не по периметру Киева, чтобы защищать гражданскую инфраструктуру, а внутри районов города с целью защиты конкретных военных объектов, заводов и предприятий. "Проблема в том, что они находятся именно в жилой зоне. И в случае с "Буками" ракета сначала выстреливается в определенный квадрат, а уже потом включается полуактивная головка самонаведения. И до момента активации головки ракета не управляется, поэтому она легко может попасть в жилой дом", – рассуждает собеседник. Стоит отметить, что ситуация, когда войска ведут ошибочный обстрел по своим, в военной среде называется "дружественным огнем". Одной из его причин является ошибка прицеливания.

Цель ВСУ "в данном случае очевидна", уверяет эксперт. "Официальный Киев, как это ни парадоксально, использует киевлян в качестве живого щита. Украинское руководство делает это специально, чтобы при поражении гражданской инфраструктуры обвинить в разрушениях Россию. Это же касается истории с россиянкой, которая стала жертвой непрофессиональных действий украинских военных", – пояснил он. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также полагают, что

военнослужащие Украины не в полной мере понимают ключевые принципы работы систем ПВО.

"Так, оперативный дежурный полка, дивизии или корпуса ПВО, имеющий право давать приказ о стрельбе в отсутствие командира бригады, при выходе на боевое дежурство принимает рабочую карту. На ней обозначены точки в границах ответственности данного соединения, поражения которых нельзя допустить", – поясняет бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев.

"Эти данные непременно должны учитываться при стрельбе боевыми ракетами. А в войсках ПВО ВСУ такой задачи не ставится – они стреляют куда попало. Им безразлично, что находится на земле – спецобъект или гражданский квартал", – отмечает Хатылев. Кроме того, по его словам, "при боевой стрельбе все соседние с данным соединением полки и части должны общаться между собой через оперативную службу".

"Таким образом все понимают, о какой цели идет речь. Также эти данные передаются на вышестоящий командный пункт. Именно так работает единая система оповещения. С ее помощью можно принять меры о минимизации вероятности попадания обломков ракеты на жилые районы или заранее оповестить население о возможной угрозе. У ВСУ ничего этого уже нет", – посетовал собеседник.

"Также ВСУ давно используют неадекватную тактику защиты военных объектов, находящихся среди гражданской инфраструктуры. В связи с чем возникает вопрос: что ВС России могли бы этому противопоставить?" – спрашивает эксперт.

"Здесь, помимо точечных ударов по силам ПВО противника, необходима диверсионная работа, благодаря которой украинские системы ПВО можно вывести из строя. Также важна очень тонкая работа разведки, с помощью которой мы могли бы отслеживать перемещение техники противника, нейтрализовав ее подальше от жилых домов. К сожалению, осуществить подобные операции без потерь едва ли возможно, но решение таких задач нам вполне по силам", – резюмировал Хатылев.


Алена Задорожная, Рафаэль Фахрутдинов, Дарья Волкова

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Россия
Украина
Продукция
С-300
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Конашенков Игорь
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