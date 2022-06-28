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КАМАЗ разработал уникальный самосвал для автономной работы в карьере

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КАМАЗ-6559
КАМАЗ-6559.
Источник изображения: ПАО «КАМАЗ»

Конструкторы Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» разработали уникальный самосвал КАМАЗ-6559, предназначенный для карьерных работ в автономном режиме.

Автомобиль, созданный совместно со специалистами МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках проекта «Создание семейства электромеханических беспилотных автомобилей-самосвалов большой грузоподъемности в интересах добывающих отраслей промышленности РФ», стал продолжением камазовской линейки карьерных самосвалов. Беспилотный КАМАЗ-6559, получивший имя «Юпитер 30», создан для перевозки разрыхленной горной массы или руды по безлюдной технологии – без присутствия людей в опасной зоне работы большегрузных машин и экскаваторов. В связи с этой особенностью в конструкции автомобиля отсутствует кабина для водителя.

«Юпитер» изначально проектировался как автономное транспортное средство для работы в карьере. Он оснащен всей необходимой аппаратурой. В нем установлены специальные, защищенные от пыли, грязи, влаги и вибраций, видеокамеры, 2D- и 3D-лидары, ультразвуковые датчики, радары. Также имеются GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС-навигация. Оба моста у него поворотные, за счет чего автомобиль обладает хорошей маневренностью», – рассказал главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко.

Самосвал с колесной формулой 4х4 обладает гибридной трансмиссией по последовательной схеме, с буферными батареями для рекуперации энергии при торможениях и движении вниз. Также для улучшения эксплуатационных характеристик на самосвале реализован челночный режим движения. Машина после загрузки без разворотов едет на место разгрузки и, разгрузившись без разворотов, едет в обратном направлении, чтобы без маневров встать под новую погрузку. Все это позволяет получить экономию топлива, сокращение времени цикла работы самосвала и увеличивает его эффективность.

Автономный автомобиль оснащен камазовским рядным шестицилиндровым двигателем 910.12-450 рабочим объемом 11,9 л. Двигатель приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает тяговые аккумуляторные батареи. Полный привод при отсутствии раздаточной коробки осуществлен благодаря применению в самосвале двух тяговых электродвигателей – по одному на каждый мост.

Длина самосвала – 8769 мм, ширина – 2709 мм, высота – 3499 мм. Снаряженная масса шасси – 23 т, оба моста (передний и задний) имеют одинаковую нагрузку – до 25 т каждый. Автомобиль способен перевозить до 30 т груза полностью автоматически либо в дистанционном режиме, при этом скорость его движения ограничена 56 км/ч.

Самосвальная платформа с днищем и боковинами из специальной стали увеличенной толщины используется для перевозки добываемой руды или вскрышных пород. Благодаря ее обогреву отработавшими газами двигателя решен вопрос с примерзанием мокрого зимнего грунта. Объем самосвальной установки – 21,5 кубометра.

«Юпитер 30» – абсолютная новинка и мировая премьера. Это первый образец новой линейки жесткорамных камазовских карьерных самосвалов семейства «Юпитер». Следующие модели будут более грузоподъемными, их разработкой компания будет заниматься в течение следующих лет», – поделился Сергей Назаренко.

В настоящее время специалисты ПАО «КАМАЗ» и МГТУ им. Н. Э. Баумана ведут работы по настройке всех систем автомобиля. После полигонных испытаний в Научно-техническом центре «КАМАЗа» самосвал будет передан холдинговой компании «СДС-Уголь» для опытной эксплуатации в разрезе «Черниговский» (Кемеровская область).

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