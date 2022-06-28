Полиция, истребители и удаленная работа: Мадрид начал обратный отсчет до саммита НАТО

Испанская столица полным ходом готовится к приему предстоящей встречи глав государств и правительств НАТО, в ходе которой ожидается одобрение новой стратегической концепции альянса — дорожной карты организации на будущее десятилетие.

Испания примет саммит 28–30 июня в символический для себя момент — 40-ю годовщину с момента вступления королевства в НАТО. Мадрид уже имел возможность провести встречу лидеров альянса в 1997 году. На этот раз мероприятию придается особое значения на фоне сложной политической обстановки в мире и разногласий Запада с Россией из-за ситуации вокруг Украины.

Большая часть мер безопасности, которые приняты в Мадриде по случаю саммита, будет задействована со вторника — в день официального старта мероприятий. Тем не менее уже сейчас нельзя не заметить изменения, произошедшие в городе в преддверии "исторической", как ее называют сами организаторы, встречи лидеров альянса.

В ближайшее время в испанскую столицу съедутся делегации из более чем 40 стран мира. Помимо 30 членов НАТО на саммит прибудут представители государств Евросоюза, которые не входят в состав Североатлантического альянса, руководители европейских институтов, а также другие приглашенные страны. Предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в рабочей сессии мероприятия в режиме видеоконференции.

Одним из самых ожидаемых гостей встречи станет хозяин Белого дома Джо Байден, который, как ожидается, прибудет в Испанию во вторник на авиабазу в населенном пункте Торрехон-де-Ардос, которая расположена недалеко от Мадрида и куда также будут прибывать многие другие международные делегации. Американский президент проведет двустороннюю встречу с испанским премьер-министром Педро Санчесом, а также побывает во дворце Сарсуэла — резиденции монарха Филиппа VI и его семьи.

К слову, первая леди США Джилл Байден прибыла в Испанию еще в воскресенье, а в понедельник начала свою программу в Мадриде в сопровождении испанской королевы Летисии. В частности, предполагается, что супруга президента США посетит центр приема украинских беженцев.

При этом, как убедился корреспондент ТАСС, усиленное присутствие полицейских у американского посольства, расположенного в центре столицы Испании, наблюдалось еще до прибытия туда высоких гостей.

Меры безопасности

Всего саммит, организация которого обойдется примерно в €50 млн, смогут посетить около 5 тыс. человек — от представителей делегаций до многочисленных журналистов. Ключевые мероприятия встречи лидеров пройдут в выставочном комплексе ИФЕМА, который расположен недалеко от международного аэропорта Барахас. Для саммита была выделена площадка в 54 тыс. кв. м. Из-за большого числа высокопоставленных гостей испанские власти в течение длительного времени занимались разработкой плана по обеспечению безопасности.

Как рассказали в МВД королевства, за порядком в ходе саммита будут следить около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Дополнительное присутствие полицейских на улицах Мадрида, особенно в районах, где будут проводиться мероприятия, можно было заметить еще на прошлой неделе.

Так, два корреспондента ТАСС прибыли в воскресенье, 26 июня, к комплексу ИФЕМА, чтобы лично ознакомиться с тем, как ведется подготовка к важному мероприятию. Однако полицейские, увидев в руках фотокамеру, заявили, что съемка в данном месте запрещена, и попросили предоставить как удостоверения личности, так и журналистские аккредитации. Проверка документов заняла около 20 минут, затем журналистам было разрешено покинуть территорию комплекса.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда ранее предупреждал, что встреча лидеров альянса приведет к серьезным неудобствам для жителей города, который фактически будет "заблокирован" в дни саммита. Например, в ходе проведения мероприятий в Мадриде будет запрещен проезд по некоторым участкам дорог. В районе комплекса ИФЕМА, где пройдет главная часть саммита, установят трехкилометровый периметр безопасности. В некоторых зонах столицы уже с понедельника запрещена парковка транспортных средств. Даже на электронных информационных табло, установленных в Мадриде вдоль автомобильных трасс, содержится напоминание для водителей о том, что город будет принимать саммит НАТО. В этой связи местные власти уже призвали компании, действующие в столице, по возможности перевести своих сотрудников на удаленный режим работы в дни мероприятия. Кроме того, было решено сделать бесплатным проезд на автобусах, а также усилить работу общественного транспорта.

Территории со значимыми достопримечательностями Мадрида также будут затронуты в связи с мерами безопасности. Так, в течение двух дней будет закрыт Национальный музей Прадо — 29 июня в пинакотеке пройдет рабочий ужин высокопоставленных гостей саммита. Днем ранее также состоится прием в Королевском дворце в центре столицы, в связи с чем он уже сегодня закрыт для посетителей. Отдельная культурная программа запланирована для жен лидеров альянса, которые прибудут в Мадрид. Это также скажется на режиме работы разных достопримечательностей города.

Небо над Мадридом

Власти Испании также разработали план по обеспечению безопасности воздушного пространства в ходе саммита. Над Мадридом уже без остановки летают вертолеты. Как пояснили в Министерстве обороны королевства, во время встречи лидеров альянса будет развернута специальная система наблюдения и контроля за воздушным пространством. Этим вопросом занимаются ВВС Испании.

В обеспечении безопасности также будут участвовать самолеты НАТО AWACS, испанские истребители и вертолеты. "Будут [задействованы] системы против беспилотных летательных аппаратов, мы собираемся внимательно следить за вопросом возможного [использования] дронов, — рассказала министр обороны Маргарита Роблес. — Также будет [задействовано] подразделение противовоздушной обороны".

При этом пока не было информации о том, собираются ли испанские власти временно закрывать воздушное пространство над Мадридом. Как рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе столичного аэропорта, пока воздушная гавань работает без проблем.

"Радость" от саммита

Тем не менее не все в Испании относятся к Североатлантическому альянсу однозначно — даже среди союзников главы кабмина Испании Педро Санчеса (правительство королевства является коалиционным).

Так, испанский министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Ионе Беларра выступила против увеличения оборонных расходов всего за неделю до саммита НАТО в Мадриде. Как считает глава ведомства, которая также является лидером партии Podemos ("Мы можем"), "достижение большей безопасности для европейцев включает в себя расширение социальных инвестиций, смелую и амбициозную государственную политику, направленную на решение того, что действительно беспокоит семьи: счета за электроэнергию, отсутствие образовательной инфраструктуры в их районах" и другие проблемы.

Кроме того, в воскресенье в центре Мадрида состоялась крупная манифестация против НАТО. К митингу присоединились более 2 тыс. человек, которые прошли по ключевым улицам столицы, выступая против альянса.

Екатерина Воробьева