Правительство учредило медаль за участие в специальной военной операции

На официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 27 июня, был опубликован приказ об учреждении памятной медали Росгвардии «Участнику специальной военной операции».

«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», — сообщается в документе.

Для присуждения медали необходимо быть военным или лицом, проходящим службу в Росгвардии и имеющим специальные звания полиции. Также памятной медалью будут награждать всех госслужащих и работников ведомств, принимавших участие в специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Так, на лицевой стороне медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде буквы Z.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно: за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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