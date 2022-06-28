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Известия.ru

Вооруженная «Калибрами» подлодка «Алроса» выйдет в море для испытаний

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Andrew Butko

Старейшая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Алроса», оснащенная ракетами «Калибр», впервые за восемь лет выйдет в море для прохождения испытаний. Об этом сообщили 27 июня в 13-м судоремонтном заводе ЧФ.

«Лодка полностью готова к выходу на заводские ходовые испытания, выход состоится в самое ближайшее время», — передает сообщение ТАСС.

О том, что после модернизации «Алроса» вернется в состав Черноморского флота, стало известно 16 мая. Тогда в силовых структурах Севастополя рассказали, что подлодка покинула 13-й судоремонтный завод и уже заняла свое штатное место у причала.

Там также указали, что после ремонта и модернизации подлодка стала носителем ракетного комплекса «Калибр-ПЛ» и обрела новые боевые возможности.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта проекта 877В «Алроса» — единственная в мире субмарина, оснащенная водометным движителем. Это делает ее самой бесшумной среди российских подлодок типа «Варшавянка», которые в НАТО называют «Черная дыра».

Подлодка была заложена на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Субмарина изначально строилась по проекту 877В «Палтус». Она вооружена торпедами и средствами противовоздушной обороны.

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