Генсек НАТО пообещал, что Россия никогда не сможет «захватить Таллин»

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НАТО значительно усилит оборону Эстонии на фоне "российской угрозы", Россия не сможет захватить Таллин, эстонское правительство может спать спокойно. С соответствующим заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтеберг.

В НАТО развеяли страхи Эстонии в отношении планов России "захватить Таллин". Как заявил Столтенберг, у России не получится захватить столицу Эстонии, так как альянс разработал новый военный план, который значительно улучшит оборону восточного фланга НАТО, а значит стран Восточной Европы.

Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллинн, точно так же, как они не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин во время войны

- успокоил он эстонского премьера Каю Каллас.

Ранее Каллас выразила опасения, что НАТО не сможет оказать помощь Эстонии в случае "российского нападения", поскольку войскам альянса требуется до 180 дней для развертывания. Столтенберг пообещал странам Прибалтики размещение дополнительных сил альянса.

На саммите будет рассмотрен вариант самого крупного наращивания сил альянса на территории Европы за всю его историю. В рамках этой стратегии, уже получившей называние "Мадридская концепция", планируется развернуть батальоны НАТО на территории Прибалтики до размера бригад.

Мы никогда не раскрываем детали оперативных планов. Но могу вас заверить, что мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны, корректируя наше присутствие в свете оценки угрозы

- добавил Столтенберг.