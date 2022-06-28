Глава General Electric также возглавил авиационное подразделение компании

Бостон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор американского промышленного концерна General Electric Co. Ларри Калп занял должность CEO авиационного подразделения компании.

Как говорится в пресс-релизе, это назначение случилось в рамках реорганизации GE. Согласно плану, компания будет разделена на три отдельные фирмы: подразделение GE Healthcare станет независимой компанией в 2023 году, подразделения GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital выделятся в 2024 году.

После этого сама GE сфокусируется на авиационном бизнесе.