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Интерфакс-АВН

Глава General Electric также возглавил авиационное подразделение компании

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Логотип компании General Electric (Дженерал Электрик) — американская многоотраслевая корпорация.

Бостон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор американского промышленного концерна General Electric Co. Ларри Калп занял должность CEO авиационного подразделения компании.

Как говорится в пресс-релизе, это назначение случилось в рамках реорганизации GE. Согласно плану, компания будет разделена на три отдельные фирмы: подразделение GE Healthcare станет независимой компанией в 2023 году, подразделения GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital выделятся в 2024 году.

После этого сама GE сфокусируется на авиационном бизнесе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Electric
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