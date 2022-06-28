Россия представила в Регистр ООН отчет по экспорту ВиВТ за 2021 год

ЦАМТО, 27 июня. Россия представила в Регистр ООН отчет за 2021 год по поставкам обычных вооружений. Как и другие экспортеры ВиВТ, Россия традиционно конкретные типы поставленных ВиВТ в отчете не указывает.

Кроме того, отсутствуют данные по передаче военной техники некоторым странам (это характерно для всех экспортеров ПВН).

В категории "основные боевые танки" данных о поставках не представлено, хотя, согласно публикациям в российских и зарубежных СМИ, за отчетный период ОБТ были поставлены, как минимум, Сербии (19 ед. Т-72Б3) и неизвестное количество Т-90С Мьянме. Передача машинокомплектов Т-90С Индии в отчете также не фигурирует.

В категории "боевые бронированные машины" указана поставка 1 ББМ Туркменистану. Информация о продолжении поставок Ираку боевых машин пехоты БМП-3 по контракту 2015 года (прим. ЦАМТО: всего 500 ед.) отсутствует.

В категории "крупнокалиберные артиллерийские системы" поставок не заявлено.

В категории "боевые самолеты" учтена поставка 12 машин Вьетнаму (УБС Як-130). Согласно базе данных ЦАМТО, в Регистре отсутствует поставка, как минимум, 4 истребителей МиГ-29М2 Алжиру и 4 МиГ-29 Монголии.

В категории "боевые вертолеты" заявлена поставка 2 машин Конго (по всей видимости, речь идет о поставках Ми-24В из наличия ВКС РФ), 4 – Эфиопии (предположительно, речь идет о поставках Ми-24В из наличия ВКС РФ), 2 – Мали (Ми-171Ш), 4 – Руанде (предположительно, это новые Ми-17В-5), 3 – Таиланду (Ми-17В-5).

В категории "боевые корабли" Россия не представила информацию о передаче техники в 2021 году, что подтверждается и базой данных ЦАМТО.

В категории "ракеты и пусковые установки" заявлена поставка 242 ед. Китаю, 2184 – Индии, 20 ед. – Сербии.

В категории "переносные зенитные ракетные комплексы" заявлена поставка 390 систем Индии (Россия одержала победу в тендере на поставку Индии 5175 ПЗРК "Игла-С" и 800 прицельно-пусковых устройств в 2018 году).