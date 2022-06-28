Литва разозлила Россию. Отвечать будет вся Европа

Литва разозлила Россию – к каким последствиям это приведет?

Недавно Литва закрыла свою территорию для транспортировки товаров в Калининград, сообщает "Синьхуа". Это может повлиять на отношения Москвы с НАТО и ЕС, предупреждает автор статьи. При этом Европу особенно волнует судьба Сувалкского коридора.

Двадцать пятого июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не пойдет на компромисс с Россией в вопросе транзитных перевозок. Правительство Литвы недавно перекрыло сухопутные маршруты для перевозки по своей территории российских грузов в Калининградскую область, что вызвало сильное противодействие со стороны Москвы. Россия заявила, что примет ответные меры.

Кризис на Украине еще не закончился. "Блокада" Калининграда Литвой, несомненно, усугубляет ситуацию в области региональной безопасности. Какова цель этих действий Литвы? Как отреагирует Россия?

Открытая провокация

Калининград называют "российским анклавом", который получает товары и энергоресурсы из других регионов России по железной дороге и газопроводу. Единственный железнодорожный маршрут между Калининградом и другими российскими регионами проходит через Литву. Девятнадцатого июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ранее Литовские железные дороги уведомили Управление Калининградской железной дороги о том, что с 18 июня будет ограничена перевозка некоторых грузов из других регионов России в Калининград по территории Литвы. Это связано с введением европейскими странами санкций в отношении Москвы.

Литва изначально являлась одной из самых антироссийски настроенных стран в Европе. После эскалации кризиса на Украине она последовала за Соединенными Штатами и стала вводить санкции против Москвы, что способствовало усилению напряжения в двусторонних отношениях. На этот раз Литва открыто спровоцировала Россию, введя запрет на перевозки грузов, что вызвало сильное недовольство со стороны Москвы. По данным Министерства иностранных дел России, 21 июня посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД для вынесения требования Литве о немедленном возобновлении транзитных грузоперевозок в Калининград, иначе будут приняты ответные меры.

Запрет на перевозку грузов сильно повлияет на экономическое развитие Калининграда. Алиханов отметил, что грузы, на которые распространяется этот запрет, включают уголь, металлы, строительные материалы и товары, связанные с передовыми технологиями. По его прогнозу, это затронет 40-50% железнодорожных грузоперевозок.

Российская сторона недавно заявила о том, что Литва расширила сферу действия запрета на перевозку грузов – теперь, помимо железнодорожного транспорта, запрещены и автомобильные перевозки. После эскалации украинского кризиса страны НАТО фактически закрыли свое воздушное пространство для России, поэтому на данный момент единственный доступный способ транспортировки грузов в Калининград – это морские перевозки по Балтийскому морю из Санкт-Петербурга, расположенного на востоке Финского залива. Поскольку эффективность морских перевозок намного ниже, чем железнодорожных, Калининград не просто столкнется с дефицитом товаров и ростом цен, может возникнуть также ряд цепных реакций, таких как приостановка строительных работ, рост безработицы и так далее.

Настроенность против России для угождения Америке

Важная причина, по которой Литва использует Калининград в качестве "козыря" для провоцирования России, заключается в том, что этот город имеет для неё стратегическое значение.

Калининград расположен на восточном берегу Балтийского моря и уходит вглубь Европы. Область на юге граничит с Польшей, на востоке и севере – с Литвой. Особое географическое положение Калининграда позволяет одновременно удерживать морской и сухопутный каналы из Центральной и Западной Европы в Россию, поэтому город имеет важное значение в военном плане и служит штабом одного из четырех основных российских флотов – Балтийского. В ответ на угрозу, создаваемую расширением НАТО на Восток, Россия постоянно усиливала оборону Калининградской области, где был развернут зенитно-ракетный комплекс С-400 и ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, а также размещены стационарные стартовые позиции. В 2021 году Россия рассматривала возможность развертывания в Калининградской области гиперзвуковых ракет "Кинжал", обладающих дальностью действия две тысячи километров. После того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, стратегическое значение региона еще больше возросло.

На протяжении нескольких десятков лет Калининград был закрыт для иностранцев как милитаризованный район. В 2018 году город стал одним из организаторов чемпионата мира по футболу, в результате чего постепенно попал в поле зрения общественности. Теперь Калининград является развивающимся туристическим направлением. Кроме того, это одна из особых экономических зон, привлекающих иностранные инвестиции с низкими тарифами. В Калининградской области относительно развиты рыболовство, животноводство, добыча и переработка янтаря.

Долгое время Россия рассматривала Калининград как "козырную карту" для сдерживания прибалтийских государств и других соседних стран-членов НАТО. После эскалации украинского кризиса три страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия – поддержали Украину. Литва неоднократно обращалась к НАТО с просьбой увеличить военное присутствие на своей территории.

Некоторые аналитики считают, что Литва рассматривает украинский кризис и предстоящий саммит НАТО как "благоприятные возможности", пытаясь усилить провокации против Москвы и преувеличить "российскую угрозу", чтобы угодить интересам военно-промышленного комплекса США и способствовать постоянному размещению войск НАТО на своей территории.

Риски непредсказуемы

Двадцать первого июня Балтийский флот России завершил недельные масштабные учения в Калининградской области, в которых приняли участие около 60 кораблей, более 40 самолетов и тысяча военнослужащих. По словам некоторых аналитиков, это была лишь "прелюдия" к ответным мерам Москвы на открытую провокацию Литвы.

В ответ на действия Литвы секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что страна даст отпор. Несколько российских ведомств совместно обсуждают меры, которые будут введены в ближайшее время.

Ввиду того, что украинский кризис все еще не закончился, эксперты полагают, что Россия вряд ли развернет новый театр военных действий. В нынешней ситуации Москва может принять политические, дипломатические и экономические меры в отношении Литвы, такие как полное прекращение поставок энергоносителей и выход из соглашения о границах с Литвой, подписанного с Европейским Союзом.

Учитывая статус Литвы как члена ЕС и НАТО, риски, с которыми сталкиваются отношения России с Североатлантическим Альянсом и Европейским Союзом, резко возросли. Во-первых, ситуацию осложняет ухудшение отношений между Россией и Европой из-за украинского кризиса. Ответные меры, которые Москва намерена предпринять, могут затронуть не только Литву, но и интересы всего Евросоюза. Для Европы большую озабоченность вызывает вопрос о том, направит ли Россия войска для контроля над Сувалкским коридором и перережет ли связи между странами Балтии и Евросоюзом. Сувалкский коридор – это длинная и узкая полоса, расположенная между Калининградом и Белоруссией, которая представляет собой единственный путь сухопутного сообщения между Прибалтикой и другими государствами-членами ЕС. Во-вторых, возросли риски военного конфликта между Россией и НАТО. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что, организовав транспортную блокаду Калининграда, Литва "выбила стул", на котором сидела в качестве страны-участницы Европейского союза. Это вызывает неконтролируемые риски военных действий между Россией и НАТО.