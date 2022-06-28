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ВС РФ в районе Лисичанска уничтожили две диверсионные группы наемников

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе боев в районе Лисичанска 26 июня уничтожили две диверсионные группы иностранных наемников. Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 27 июня заявил о ликвидации 14 боевиков.


«26 июня в ходе боев в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков», — сообщил Конашенков.

Он также указал на то, что первая группа была «интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств». Вторая включала только наемников из Грузии.

«В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», — добавил представитель ведомства.

Ранее в этот же день Минобороны доложило о нанесении удара четырьмя высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве. Обстрел провели Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.

В минобороны отметили, что гражданская инфраструктура Киева при этом не пострадала.

Днем ранее российские военные высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

22 июня ВКС РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с вооружением и военной техникой в цехах николаевского судостроительного завода «Океан».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


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