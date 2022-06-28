Минобороны РФ сообщило о воскресном ударе по цехам ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные в воскресенье нанесли авиаудар по ракетно-космическому предприятию "Артем" в Киеве, гражданская инфраструктура не пострадала, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

"26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева", - сказал Конашенков в понедельник на брифинге.

По его словам, на заводе производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

"По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала", - сказал Конашенков.

Он заявил, что при попытке сбить российские ракеты украинские военные могли попасть в жилой дом.

"Украинскими расчетами ЗРК С-300 и "Бук-М1" было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими "Буками". Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом", - сказал представитель Минобороны РФ.

29 апреля Конашенков заявлял, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем".

Предприятие "Артем" принадлежит госконцерну "Укроборонпром", его основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов, а также воздушных и космических летательных аппаратов.