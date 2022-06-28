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Интерфакс-АВН

Столтенберг: НАТО увеличит силы быстрого реагирования, они составят свыше 300 тыс. бойцов

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Саммит НАТО в Мадриде позволит принять решение об увеличении численности сил быстрого реагирования альянса, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы увеличим численность наших сил быстрого реагирования: она составит заметно более 300 тыс. бойцов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о планах на саммит.

Западные СМИ отмечают, что в настоящее время численность этих сил, которые альянс может использовать в максимально короткие сроки в случае угрозы безопасности, составляет около 40 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Столтенберг объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса.

"Мы усилим боевые группы на востоке нашей территории до уровня бригад", - заявил генсек.

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