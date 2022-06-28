Столтенберг сорвал шоу Зеленского

"Большая семерка": Зеленский будет требовать от Запада большей поддержки

Ожидаемое виртуальное выступление Зеленского на "большой семерке" оказалось подпорчено генсеком НАТО Столтенбергом, который еще до начала церемоний назвал Россию "главным врагом". А ведь совсем недавно "семерка" была "восьмеркой" благодаря России. Впрочем, ни восьмым, ни девятым Зеленский не будет. Он всегда будет "шестеркой".

Ожидается, что в понедельник, обращаясь к ежегодному саммиту G7 в Германии, украинский президент потребует от западных лидеров, объединившихся против России, больше оружия для своего гибнущего от военных действий государства и дальнейшего ужесточения санкций против Москвы.

Хотя куда уж дальше: генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сообщил, что Россия на саммите "большой семерки" будет объявлена врагом номер один и что полноценный диалог невозможен.

Тем не менее Владимир Зеленский должен выступить в формате видеоконференции во время встречи семи ведущих промышленных держав "глобального Запада", которая началась в воскресенье в пасторальной обстановке замка Эльмау у подножия Баварских Альп.

Украинский лидер, который со вторника также будет виртуально принимать участие в саммите НАТО в Мадриде, намерен оказать давление на лидеров "Большой семерки", чтобы они усилили поддержку Украины. Вчера мэрия Киева сообщила о нескольких взрывах, вызванных попаданием российских ракет. Джо Байден тотчас назвал это актами "варварства".

Судя по всему, после перерыва в несколько недель украинская столица, служащая транзитным пунктом для направляемого в Донбасс западного оружия, подверглась обстрелу российскими ракетами в воскресенье утром, в то время как на востоке страны пятый месяц идут ожесточенные бои.

"Погиб мужчина, ему всего 37 лет. Есть раненые, в том числе девочка Женя, ей семь лет, она дочь погибшего (…) Пострадала и ее мать. Они граждане России. В нашем государстве ей ничего не угрожало, она была в полной безопасности, пока Россия не решила, что все на Украине ей враждебно", - сказал президент Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

"У лидеров G7 (...) есть достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию, — сказал Зеленский. — Но это будет возможно только тогда, когда мы получим все, о чем просим, и в необходимые сроки: оружие и санкции против России".

Эмбарго на российское золото

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, принимающего саммит в замке Эльмау, эти обстрелы стали еще одним напоминанием о том, "что объединиться и поддержать Украину – это было правильное решение".

Владимир Путин надеялся, "что НАТО и G7 не сойдутся во мнениях". Но мы не стали спорить, прокомментировал ситуацию Байден.

В первый день дискуссий семь промышленно развитых стран (Германия, Франция, США, Канада, Япония, Италия, Великобритания) объявили о продлении санкций против Москвы, введя эмбарго на недавно добытое золото в России.

Эта мера ударит "непосредственно по российским олигархам и по самому сердцу военной машины Путина", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В последнее время Запад уже принял несколько пакетов санкций против России, пока без результата.

Угроза продовольственного кризиса

В целом "большая семерка" продемонстрировала поддержку Зеленского и его правительства во время саммита, в основном посвященного конфликту на Украине и его последствиям.

Самым серьезным из таких последствий является продовольственный кризис, который угрожает многим странам, так как тысячи тонн зерна заблокированы в украинских элеваторах в результате оккупации русскими портов Черного моря. (На самом деле главные украинские порты – Одессу и Николаев – никто пока не оккупировал, а Путин предложил вывозить зерно через все имеющиеся порты, гарантировав неиспользование этой ситуации в военных целях Россией - прим. ИноСМИ.)

Борис Джонсон намерен призвать в понедельник к "срочным действиям", чтобы возобновить жизненно важный украинский экспорт зерна, поскольку наиболее бедные страны находятся на грани катастрофы, сообщили в кабинете министров Великобритании.

Эта серьезная угроза нависла над многими развивающимися странами. В понедельник она станет одной из главных тем обсуждений глав лидеров G7 с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с лидерами пяти приглашенных стран (Индия, Аргентина, Сенегал, Индонезия и Южная Африка).

Индия, Сенегал и ЮАР воздержались при голосовании по резолюции ООН, осуждающей действия России на Украине. Глава индонезийского государства и президент G20 Джоко Видодо вскоре должен посетить Украину и Россию, чтобы обсудить экономические и гуманитарные последствия российской спецоперации.

Страны с развивающейся экономикой особенно подвержены риску нехватки продовольствия и климатического кризиса. Это еще один важный вопрос, который будет обсуждаться на саммите с лидерами приглашенных стран.

В условиях нехватки российского газа радикальные экологисты из НГО по защите окружающей среды во всем мире опасаются, что "Большая семерка" откажется от своих обязательств по прекращению международного финансирования добычи ископаемого топлива. Опять нефть и газ замедлят переход на солнечную и ветряную энергию.