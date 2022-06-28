НАТО защитит Эстонию от России, но с опозданием на полгода

Угрозы Литве: каковы планы НАТО в случае нападения России на Восточную Европу

Литва, как известно, ограничила транзит российских поставок в Калининград и спровоцировала новый межгосударственный кризис, сообщает французский сайт "Атлантико". В этих условиях журналисты издания решили еще раз проверить степень подготовки НАТО к возможному "вторжению" России. Оказалось — не готовы.

Литва всего-навсего четко применяет западные санкции против России в отношении товаров, направляемых в Калининград. Но одно это законное действие создает новые российские угрозы. При этом премьер-министр Эстонии считает планы НАТО по ответу России негодными: они де-факто предоставляют России время, чтобы стереть с лица земли страны Балтии еще до военного ответа.

Atlantico: В последние дни Литва ввела ограничения на транзит некоторых российских товаров в Калининград. В ответ Москва пригрозила Вильнюсу "серьезными" ответными мерами. Что произошло?

Жером Пеллистранди: Литва всего лишь действует в рамках санкций, принятых Евросоюзом в контексте конфликта на Украине. Эти санкции вступили в действие с 17 июня. Таким образом, со стороны этого прибалтийского государства речь не идет о желании усложнить существующую ситуацию. Отношения между Россией и странами Прибалтики и без того очень сложные, что объясняет резкую реакцию Москвы.

— Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, указала, что, согласно нынешним планам НАТО, трем прибалтийским государствам отводится роль жертвы. По планам НАТО события должны развиваться так: допускается захват Россией Прибалтики, а уж потом придут союзники и освободят эстонцев — спустя 180 дней. Для премьер-министра Каллас подобное допущение равносильно тому, что ее страна будет "стерта с лица земли". Насколько верно это утверждение? Каково нынешнее соотношение сил? Возможна ли открытая конфронтация?

— В настоящее время мы находимся в состоянии напряженности и нетерпения. С момента обретения странами Прибалтики независимости и совсем недавнего их вступления в НАТО встал вопрос об их защите, так как в соответствии со статьей 5 альянса нападение на Эстонию будет рассматриваться как нападение на всех стран-членов.

Настоящая проблема состоит в тактике. Эстония и Латвия имеют общие границы с Россией. Расположение этих стран, как и Литвы, позволяет России относительно легко вторгнуться на их территорию. К тому же их защита со стороны НАТО будет сильно затруднена. То есть, в случае нападения России эти страны могут иметь место катастрофические последствия, но, учитывая текущую ситуацию, Москва не может позволить себе задействовать армию одновременно на двух фронтах.

Перед спецоперацией России на Украине НАТО как организация уже могла похвастаться военным присутствием в странах Прибалтики, в частности, посредством воздушного патрулирования. Таким образом, мы занимаем позицию сдерживания. С 24 февраля это сдерживание нами усилено. Задача состоит в том, чтобы заставить Москву понять, что эти страны не должны подвергаться нападению или дестабилизации. Хотя силы НАТО не находятся на прибалтийских территориях постоянно, происходит много передвижений. Более того, в случае воздушной атаки российские силы столкнутся с большим числом натовских самолетов.

Наконец, следует отметить, что атака на страны Прибалтики стала бы настоящим casus belli (поводом для войны) со стороны НАТО. Получается, что Россия в этом случае взяла бы на себя слишком большой, непропорциональный риск. Таким образом, заявления Москвы по Литве не угрожают нам реально, поскольку российская армия не в состоянии открыть второй фронт на севере, особенно после усиления военного потенциала стран Прибалтики и Восточной Европы.

— Какие сценарии рассматривает НАТО в случае наступательной операции России в Прибалтике? Что произойдет в случае наступления русских?

— Следует отметить, что НАТО будет очень легко отследить наращивание российских войск перед возможным нападением. Поэтому НАТО вполне может упредить россиян, отправив наземные войска и воздушных средства заранее. Планы, как НАТО это будет делать, остаются засекреченными, но они есть.

В этом плане саммит НАТО, который состоится на этой неделе, имеет важное значение. На нем планируется рассмотреть вопросы укрепления системы обороны на востоке Европы. Причем помощь будет предлагаться как для стран Прибалтики, так и для таких стран, как Румыния. Это очередной провал России: мы будем действовать назло Путину, который хотел удерживать НАТО подальше от своих границ.

— Предусмотрены ли другие сценарии в случае невоенных наступательных действий?

— Будь то обычная война или гибридная, будь это атака-диверсия или кибервойна — на все угрозы у НАТО есть много планов, которые остаются засекреченными. Одно совершенно очевидно: Москва не сможет напасть ни на одного из членов атлантического альянса. В этом случае ответ будет неизбежным и потребует огромных усилий со стороны Москвы в контексте войны с применением обычных вооружений.

Жером Пеллистранди (Jérôme Pellistrandi)