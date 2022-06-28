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Су-35 в воздушном бою сбил украинский МиГ-29

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Истребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Очередная победа Су-35? Над Зеленодольском сбит украинский МиГ-29

Хотя летные характеристики МиГ-29 по-прежнему считаются одними из лучших в мире в его классе, но возраст электроники, авионики и вооружения мешает ему соперничать с современными российскими истребителями на равных, пишет Military Watch.

26 июня в воздушном бою был сбит МиГ-29 украинских ВВС. Минобороны России подтвердило, что в районе города Зеленодольск Днепропетровской области произошел воздушный бой, в ходе которого был сбит истребитель МиГ. Украина продолжает получать значительную помощь от стран-членов НАТО для поддержания парка МиГ-29 в рабочем состоянии – в том числе запчасти и ряд вооружений. По разным оценкам, после распада Советского Союза ВВС Украины унаследовали до 200 истребителей МиГ-29, хотя уже в 2010-х годах их осталось порядка 35. В довершение всего их эффективность снижают такие факторы как малый налет и низкая боеготовность. С началом конфликта с Россией из-за больших потерь среди передовых частей как в воздухе, так и от ракетных ударов по аэродромам Украина активно пытается ввести в бой новые самолеты.

В отличие от более мощных и тяжеловесных истребителей Су-27, которые, как сообщается, понесли тяжелые потери в боях с российскими Су-35 в первые недели конфликта, украинские МиГ-29 гораздо лучше подходят для эксплуатации c коротких импровизированных взлетно-посадочных полос благодаря минимальным затратам на техобслуживание. Эти истребители вступили в состав советских ВВС в 1982 году во время холодной войны с НАТО и предназначались для службы на европейских линиях фронта в рядах ВВС СССР и стран Варшавского договора. Однако по дальности полета, электронике и возможностям воздушного боя МиГ-29 значительно уступает Су-27, а технологический разрыв между самолетами советской постройки и передовыми российскими истребителями составляет свыше двух десятилетий.

Хотя его летные характеристики по-прежнему считаются одними из лучших в мире в его классе, считается, что возраст электроники, авионики и вооружения мешает МиГ-29 соперничать с российскими истребителями на равных. Хотя остается неясным, какой именно из российских самолетов одержал победу в последнем воздушном бою, незначительное количество истребителей пятого поколения Су-57 и осторожность, с которой они эксплуатируются, позволяют предположить, что, скорее всего, это был самолет четвертого поколения.

Су-35 принимал участие в большинстве воздушных боев и играл важную роль в операциях, развертываемых с аэродромов как в России, так и в Белоруссии. Три РЛС Су-35 (причем две из них с активной фазированной антенной решеткой) и комплекс радиоэлектронной борьбы "Хибины-М" сводят на нет возможности истребителя 1980-х в бою за пределами видимости и позволяют поражать противника на расстоянии с помощью ракет Р-77 с активным радиолокационным наведением. Точные обстоятельства воздушных столкновений в небе над Украиной и то, как Россия одерживала победы в украинском небе удастся прояснить лишь спустя годы. Пока что многое остается невыясненным, и о многом остается лишь догадываться.

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