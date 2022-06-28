СВ Филиппин официально приняли на вооружение израильские 155-мм/52 САУ ATMOS-2000

ЦАМТО, 27 июня. Сухопутные войска Филиппин официально приняли на вооружение 155-мм/52 самоходные артиллерийские установки ATMOS-2000 производства израильской компании Elbit Systems.

Как сообщает агентство PNA, церемония принятия 12 новых орудий на вооружение 10-го полка полевой артиллерии, дислоцированного в форте "Рамон Магсайсай" (город Палаян, провинция Нуэва-Эсиха), состоялась 22 июня в рамках празднования 15-й годовщины основания полка.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт на поставку СВ Филиппин партии самоходных гаубиц ATMOS-2000 (Autonomous Truck Mounted howitzer System) в рамках межправительственного соглашения с Израилем был подписан в январе 2020 года. Стоимость продажи составила 2,386 млрд. филиппинских песо (47,2 млн. долл.). Согласно условиям контракта, поставка должна быть завершена в течение 24 месяцев.

В декабре 2019 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило специальное распоряжение о выделении средств (SARO) в размере 339,867,865 филип. песо на закупку 155-мм самоходных гаубиц в рамках второго этапа "Программы модернизации ВС Филиппин". Распоряжение предполагало выделение данных средств в качестве авансового платежа за покупку гаубиц.

В мае 2020 года Министерство национальной обороны Филиппин опубликовало уведомление о возможности начала работ (NTP – Notice to Proceed) по поставке двух батарей 155-мм самоходных гаубиц ATMOS компании Elbit Systems.

Заказанные 155-мм/52 САУ ATMOS-2000 были доставлены на Филиппины 28 декабря 2021 года. Затем они прошли процедуру оценки приемочной комиссией TIAC (Комитет по приемке и технических осмотров) на соответствие заявленным спецификациям. Одновременно личный состав 10-го полка полевой артиллерии проходил обучение применению и обслуживанию новых систем вооружения.

Для обеспечения технического обслуживания, а также применения по назначению израильских САУ было обучено более 100 специалистов. Новые израильские системы поступили в состав 1-й и 2-й батарей 10-го полка (по 6 ед.) 14 марта 2022 года.