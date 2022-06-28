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Интерфакс-АВН

Столтенберг пообещал значительно усилить оборону стран Балтии

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Таллин. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса, которая будет рассмотрена на начинающемся во вторник в Мадриде саммите, должна значительно укрепить оборону стран Балтии.

"Я согласен с тем, что (Кая Каллас, премьер-министр Эстонии) хочет большего присутствия НАТО, и я могу обещать ей больше, - приводит в понедельник портал телерадиовещания Эстонии слова Столтенберга, сказанные изданию The Financial Times (FT). - Наша главная обязанность - предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника".

Отвечая на высказывания Каллас, заявившей на минувшей неделе этому же изданию, что нынешние оборонительные планы Североатлантического союза не способны предотвратить "захват российскими войсками" ее республики, Столтенберг заявил, что на саммите будут приняты "крупные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной обороны... для защиты каждого сантиметра территории НАТО, как мы это делали в течение 72 лет".

Столтенберг отметил, что новый военный план, который должен быть согласован на этой неделе в Мадриде, радикально улучшит оборону восточного крыла НАТО, сместив акцент с сдерживания на полноценную оборону.

"Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов, - сказал Столтенберг. - Но я могу заверить вас, что на протяжении десятилетий мы могли защищать страны, граничащие с Россией, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это в прошлом и будем делать это впредь".

По его словам, альянс значительно укрепит свою оборону в Восточной Европе.

Новая Стратегическая концепция НАТО, которая должна быть подписана на саммите в Мадриде во вторник, определяет цели Североатлантического союза на следующее десятилетие и согласовывает значительно расширенный план защиты своих восточных союзников. Он включает в себя новые структуры, в рамках которых западные союзники НАТО, такие как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, разрешат развертывание своих сухопутных войск, военных кораблей и самолетов на определенных территориях восточного крыла Североатлантического союза, при этом время реагирования начнется в первый час любой атаки.

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Страны
Великобритания
Россия
Франция
Эстония
Проекты
NATO
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