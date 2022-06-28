Министр обороны Азербайджана заявил об увеличении численности вооруженных сил

Баку. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о формировании спецподразделений коммандос в рамках реформ в азербайджанской армии осенью 2020 года и заявил об увеличении численности вооруженных сил (ВС) страны.

"В составе азербайджанской армии были созданы оперативные (коммандос) подразделения и Национальный университет обороны. В том числе увеличена численность сил и средств за счет осуществления оптимизации штатов сил специального назначения и Военно-морских сил", - заявил он в интервью азербайджанскому госинформагентству АЗЕРТАДЖ.

Глава военного ведомства заметил, что личный состав данных спецподразделений прошел курсы подготовки в ВС Турции, отличившиеся военнослужащие были привлечены к инструкторским курсам. В результате нововведений, обратил внимание министр обороны, в азербайджанской армии был создан Учебный центр коммандос, в котором в настоящее время ведется подготовка личного состава для данных подразделений.