Войти
Интерфакс-АВН

Министр обороны Азербайджана заявил об увеличении численности вооруженных сил

627
0
0
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Баку. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о формировании спецподразделений коммандос в рамках реформ в азербайджанской армии осенью 2020 года и заявил об увеличении численности вооруженных сил (ВС) страны.

"В составе азербайджанской армии были созданы оперативные (коммандос) подразделения и Национальный университет обороны. В том числе увеличена численность сил и средств за счет осуществления оптимизации штатов сил специального назначения и Военно-морских сил", - заявил он в интервью азербайджанскому госинформагентству АЗЕРТАДЖ.

Глава военного ведомства заметил, что личный состав данных спецподразделений прошел курсы подготовки в ВС Турции, отличившиеся военнослужащие были привлечены к инструкторским курсам. В результате нововведений, обратил внимание министр обороны, в азербайджанской армии был создан Учебный центр коммандос, в котором в настоящее время ведется подготовка личного состава для данных подразделений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.10.2020
"Ложь не нуждается в комментарии". Ереван опроверг удар по нефтепроводу
15.10.2020
News.am (Армения): премьер-министр Армении выступил с видеообращением
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
12.03.2020
За каспийскую нефть может пролиться кровь
05.02.2020
Карабах на троих
03.12.2019
Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 14:02
  • 28292
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.06 13:42
  • 11
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 28.06 12:15
  • 1
"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"
  • 28.06 09:44
  • 1
В США рассказали о необычном пути российской авиации
  • 28.06 02:42
  • 48
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 27.06 20:29
  • 5
Средняя Азия внутри России
  • 27.06 19:42
  • 1
Турция поможет вывезти украинское зерно. Но не просто так
  • 27.06 18:59
  • 1
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 27.06 18:52
  • 2
Zap Energy разработала термоядерный реактор, который можно поставить в гараже
  • 27.06 15:46
  • 248
В США удивились размерам Су-75
  • 27.06 14:53
  • 96
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 27.06 11:46
  • 1
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 27.06 06:00
  • 2
"Танк для большой войны": немцы представили свою новую "Пантеру"
  • 26.06 15:40
  • 5
Кому быть младшим партнером
  • 26.06 08:54
  • 17
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»