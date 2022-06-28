План уничтожения России провалился. Ущерб для Европы растет

План по развалу российской экономики бьет по Европе бумерангом

План, по которому экономическое давление должно было остановить спецоперацию на Украине и привести Россию к экономическому коллапсу, рухнул, пишет Advance. Это уже поняли все в Европе, однако Брюссель продолжает реализацию американских планов в отношении Москвы и Киева.

Д. Марьянович

Первые сто дней боев на Украине для Европы были своеобразным периодом догадок, насколько данная ситуация вместе с европейскими санкциями против России отразится на экономике самой Европы. Но теперь догадок все меньше, и Европа начинает судорожно подсчитывать убытки, которые постоянно растут.

Почти все уже поняли, что план рухнул — план, по которому экономическое давление должно было остановить российскую спецоперацию на Украине и/или привести к экономическому коллапсу в самой России. Несколько месяцев назад это был главный сценарий. Ожидалось, что западные санкции будут настолько мощными, что спровоцируют в России "распад системы".

Сегодня ясно, что ничего подобного не произойдет. Но это должны были понимать и тогда. Вообще странно, что подобные заявления делались откровенно и прямо. Единственное объяснение, которое напрашивается: все это было частью масштабной военной пропаганды. Но почему я говорю, что уже тогда было понятно — план не сработает? Просто следовало сразу подумать о двух вещах: будут ли расти цены на энергоносители, и сможет ли Россия их кому-нибудь продавать?

Рост цен был совершенно предсказуем. А как иначе? Любой крупный кризис, особенно если ведутся боевые действия, поднимал цены на нефть. Поэтому вряд ли стоило ожидать, что нынешняя ситуация станет исключением.

Второй вопрос. Будет ли Россия кому-то продавать свои энергоносители? На этот вопрос ответ тоже напрашивается сам собой. Нетрудно было предположить, что Россия просто переориентируется на других покупателей, в том числе на Китай, Индию, Южную Корею, Японию. Эти и другие страны не находятся под колпаком Вашингтона и не подчиняют свою внешнюю политику требованиям США. А вот о Европе такого не скажешь. В данной ситуации она делала все себе во вред и по первому требованию Америки.

Итак, ответив на эти два вопроса, мы понимаем, что план по экономическому уничтожению России провалился. Более того, Россия сейчас зарабатывает даже больше, чем раньше, и поэтому ей легче повышать расходы на военную операцию. С другой стороны, есть Украина, которая сейчас почти полностью зависит от западной оборонной и финансовой поддержки.

Ущерб для Европы растет. Тем не менее Европа продолжает реализовывать политику Вашингтона, и вместо того, чтобы попытаться как можно скорее закончить конфликт на Украине, Европа не отступается от мнения, что Россию "нужно победить". Да, чуть громче этого требуют в Лондоне, а не, скажем, в Париже, но не так давно еще оставался Берлин, который мог развернуть ситуацию в соответствии с европейскими интересами. Ясно, что теперь это невозможно, поскольку Олаф Шольц как будто пытается кому-то доказать, что готов неуклонно двигаться к возобновлению холодной войны с Россией. По иронии, во время холодной войны, когда СССР представлял собой тотальную идеологическую угрозу для Западной Германии, выстраивались крепкие энергетические "мосты", связывающие Россию с Европой.

Недавно российский президент Владимир Путин сказал, что Россия не против, чтобы Украина вошла в Европейский Союз, поскольку ЕС не оборонный альянс, в отличие от НАТО. В его словах слышится желание восстановить отношения в ближайшем будущем. Но Европа не хочет этого, по крайней мере так кажется, ведь никаких ответных заявлений, которые хоть как-то способствовали бы деэскалации напряженности, не звучит.

В Европе явно по-прежнему царит мнение о том, что любые поползновения такого рода надо немедленно пресекать и цензурировать, ведь подобное можно интерпретировать как шаг против Украины. Мы видели, например, как к Макрону с его заявлением о том, что "нельзя унижать Россию", и желанием создать условия для дипломатического решения так никто и не прислушался.

Все это, так скажем, закрепилось на государственном уровне, и с конца марта максимальная поддержка Украины превратилась в своего рода новую идеологию Европейского Союза, вокруг которой он пытается выстроить свое единство. В какой-то момент государства ЕС действительно сплотились настолько, что забыли о своих внутренних разногласиях (пример – Польша, Венгрия). Но это был момент, когда российские танки, по своей воле или насильно, покидали окрестности Киева, и когда казалось, что внутри России действительно что-то может "сломаться".

Сегодня же все выглядит иначе. После 120 дней боев уже не кажется, что Путина свергнут, или что он внезапно умрет, сколько бы СМИ ни писали о том, что он болен. Суровая реальность заключается в том, что идут боевые действия, которые могут продолжаться еще долго, но если с каждым днем ситуация в Европе, экономическая и энергетическая, все больше ухудшается, то сколько еще это можно терпеть?

Сегодня Германия объявила режим тревоги из-за сокращения поставок газа из России. Крупнейшая экономика Европы пока не планирует предпринимать каких-то конкретных действий, но дает понять, что ситуация складывается напряженная. Немецкий министр экономики Роберт Хабек, один из лидеров "Зеленых", который до прихода к власти прослыл ярым сторонником Украины, заявил: "Не стоит обманываться: сокращение поставок газа – это экономическое нападение Путина на нас".

"Отныне и впредь газ — дефицитный ресурс в Германии… То есть теперь мы просто обязаны снизить потребление газа, особенно летом", — сказал Хабек.

Интересно, что он упомянул "экономическое нападение", как будто Россия "пошла" на Германию ни с того ни с сего. Но ведь все это время Германия вводила экономические санкции против России и отправляла современное вооружение на Украину.

"Каждый день, каждую неделю накапливаются недоборы. Если компании настолько уйдут в минус, что больше не смогут работать и закроются, то весь рынок может рухнуть в одну минуту. История Lehman Brothers может повториться в энергетике", — предположил Хабек.

Хабек понимает ситуацию, тем самым подтверждая, что не зря занимает свой пост, однако он не предлагает никакого конкретного выхода, а только предсказывает, что вскоре компаниям придется сократить потребление газа.

Объемы газа, которые в настоящий момент поступают в Германию по газопроводу "Северный поток — 1", сократились всего до 40% по сравнению с прошлой неделей.

Интересно, что некоторые немецкие аналитики, в том числе Оле Хансен из Saxo Bank, утверждают, что этой зимой в Германии начнется дефицит, если газ продолжит поступать по "Северному потоку — 1" в таких же количествах. Но кто даст гарантию, что русские вообще не остановят поставки? Зимой они могут, как сейчас, придумать какие-нибудь причины, заявить о "техническом сбое", а потом устранять его до самой весны…

Судьба сыграет с "Зелеными" злую шутку, если в итоге им придется отдать распоряжение о восстановлении работы угольных электростанций, столь загрязняющих природу. Но если других вариантов у них не останется, им придется пойти на такой шаг, хотя, по их же словам, мир больше этого не вынесет. Однако разве в такой ситуации не лучше было бы как можно скорее завершить конфликт на Украине? Ведь все, кто сейчас активно шлет оружие и поддерживает отправку оружия на Украину, ни слова не говорят о том, что этот конфликт надо закончить. Да, на этот счет высказался Борис Джонсон, но он настаивает, что Россия "должна быть повержена", хотя как и когда это могло бы произойти, не рассказывает. При отсутствии информации кому-то может показаться, что план Джонсона предполагает дальнейшую эскалацию, открытие большого европейского военного фронта… Зачем? Чтобы захватить российские нефтяные месторождения? Конечно, это невозможно. Европа по-прежнему лишь реализует американские планы в отношении России, Украины и самой себя. Возможно, только когда Европа ощутит, что бремя кризиса становится для нее невыносимым, она сделает что-то во имя собственных интересов, если еще останется кто-то, кто вообще вспомнит, как это делается.