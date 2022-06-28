Кипр подписал контракт на закупку шести вертолетов H-145M

ЦАМТО, 27 июня. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании с правительством Кипра контракта на покупку шести вертолетов H-145M для Национальной гвардии страны. Соглашение включает опцион на поставку еще шести вертолетов.

Стоимость продажи и сроки поставки вертолетов пока не раскрываются.

Как заявлено, H-145M обеспечивает возможность выполнения задач в сложных условиях днем и ночью, включая перевозку войск, развертывание сил реагирования, эвакуацию раненых, огневую поддержку и ведение разведки.

H-145M – легкий многоцелевой вертолет, разработанный на базе гражданского H-145. Последняя версия H-145M оснащена инновационным пятилопастным несущим винтом, который увеличивает массу полезной нагрузки на 150 кг. Конструкция нового несущего винта также упрощает техническое обслуживание.

Оснащенный системой вооружения HForce, H-145M может использоваться как легкий ударный вертолет. В состав вооружения входят пушки, управляемые и неуправляемые ракеты. Он получил возможность взаимодействия с пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами и интеграции в сетевое боевое пространство.

H-145 разрабатывался как гражданская машина для применения днем и ночью в неблагоприятных условиях. Он применяется вооруженными силами, полицией и спасательными службами по всему миру. Вертолет оснащен двумя двигателями Arriel 2E с системой FADEC компании Safran Helicopter Engines. Кроме того, вертолет оборудован цифровым комплектом авионики Helionix с мощным 4-осевым автопилотом, что значительно снижает нагрузку на пилотов. Низкий уровень шума делает H-145 одним из самых малошумных вертолетов в своем классе.

H-145M уже принят на вооружение в Венгрии (20 ед.), Германии (15 ед.), Сербии (9 ед.), Таиланде (5 ед.) и Люксембурге (2 ед.). СВ США эксплуатируют более 460 вертолетов семейства H-145 под обозначением UH-72 "Лакота".

Как сообщал ЦАМТО, Кипр приобрел H-145M для замены 11 состоящих на вооружении вертолетов Ми-35П. Власти Кипра приняли решение снять Ми-35П с вооружения и выставить их на продажу в начале 2021 года. Основными причинами данного шага назывались проблемы с поставками запасных частей и техническим обслуживанием российских вертолетов, которые усугублялись санкциями ЕС, а также несоответствие технических характеристик современным требованиям, включая возможность применения ночью. В реальности Национальная гвардия в полной мере не занималась обслуживанием и модернизацией техники, а власти Кипра находятся под внешним давлением из-за наличия российских вооружений, которые в последнее время американские и европейские союзники предлагают передать Украине.

В апреле 2021 года техническое состояние кипрских Ми-35П оценила делегация Министерства обороны Сербии. В мае того же года МО Сербии направило письмо о заинтересованности в покупке 11 вертолетов и запросило коммерческое предложение на их продажу.