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ЦАМТО

Ильхам Алиев: Азербайджан подписал новые контракты на закупку самого современного оружия

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

ЦАМТО, 27 июня. Баку подписал новые контракты на закупку "самого современного оружия". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджанская армия стала еще сильнее – и с точки зрения снабжения, и с точки зрения боеспособности. Мы подписали новые контракты на закупку самого современного оружия. Эти контракты уже реализуются, в Азербайджан ввозится новое оружие и самая современная техника", – сообщил президент в ходе визита в Кельбаджарский район.

В заявлении И.Алиева не названы страны, с которыми Азербайджан подписал контракты на импорт вооружений.

Справка ЦАМТО

Поставки вооружений Азербайджану в 2013-2020 гг. осуществили 10 стран. Баку в этот период активно проводил политику диверсификации поставщиков вооружений. Кроме России, крупными поставщиками вооружений Азербайджану стали Израиль (объем экспорта Израиля в Азербайджан практически равен экспорту России), Беларусь, Турция и Чехия.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Азербайджану в период 2013-2020 гг. занимает Россия 2,481 млрд. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 390 млн. долл. (для сравнения в 2006-2013 гг. Россия также занимала первое место с объемом 2,623 млрд. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составлял 3,432 млрд. долл.).

Израиль занимает второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Азербайджану в период 2013-2020 гг. 2,439 млрд. долл., лишь немного уступая России. Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов составляет 459 млн. долл.

Особенностью ВТС двух стран является большое количество совместных программ по разработке и производству вооружений.

Беларусь занимает третье место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Азербайджану в период 2013-2020 гг. 627,5 млн. долл. Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов составляет 253 млн. долл.

Турция занимает четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Азербайджану в период 2013-2020 гг. 344 млн. долл. При этом есть все основания предполагать, что в ближайшей перспективе Турция станет основным поставщиком вооружений на рынок Азербайджана. Особенностью ВТС двух стран является большое количество совместных программ по разработке и производству вооружений.

Согласно более "свежему" расчету по импорту ВиВТ Азербайджана по периоду 2014-2021 гг. (вышеприведенные расчеты касались периода 2013-2020 гг.), Израиль впервые превзошел Россию по экспорту вооружений Азербайджану.

В предварительном порядке в качестве комментария можно отметить, что это самый важный итог (поскольку некоторые поставки в 2021 году пока официально не подтверждены, ЦАМТО приводит эту оценку в качестве справочного материала).

Все остальные экспортеры ВиВТ Азербайджану сохранили свои места в рейтинге.

Кроме Израиля, в последние годы в сфере закупки вооружений стал очевидным ускоренный "дрейф" Азербайджана в сторону Турции.

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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Израиль
Россия
Турция
Чехия
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