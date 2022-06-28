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Военное обозрение

ВВС США приступило к оснащению истребителей F-16 Fighting Falcon новыми РЛС с АФАР

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС США завершило первый этап по оснащению истребителей F-16 Fighting Falcon новейшими радиолокационными станциями (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Новую РЛС получили истребители из состава Национальной гвардии США.

Компания Northrop Grumman завершила оснащение 72 истребителей F-16 Fighting Falcon Национальной гвардии новой РЛС AN/APG-83 SABR с активной фазированной решеткой. Предполагается, что модернизированные истребители получили возможность перехвата крылатых ракет.

Впервые об оснащении истребителей F-16 Fighting Falcon новой РЛС с АФАР стало известно в 2017 году. Тогда Минобороны США намеревалось заключить контракт с Northrop Grumman на установку на истребители радаров APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR). Изначально речь шла о 72 истребителях F-16 Национальной гвардии США, а также возможной установке новых РЛС на новую модификацию F-16 Viper.

В 2019 году ВВС США и компания Northrop Grumman подписали контракт, предусматривающий организацию производства новых РЛС и их установку на истребители F-16. В рамках новой программы ВВС США должны получить 372 истребителя F-16 Fighting Falcon с установленной РЛС APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR). Стоимость контракта чуть больше 1 млрд. долларов, переоборудование самолетов должно закончиться к 2027 году.

F-16 – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин. По данным справочника World Air Forces 2020, на вооружении ВВС США находится 790 истребителей данного типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
АФАР
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