На форуме "Армия-2022" обсудят кооперацию между странами СНГ по обеспечению военной безопасности

ЦАМТО, 27 июня. Организация взаимодействия между странами СНГ по обеспечению военной безопасности станет предметом коллективной дискуссии на мероприятиях научно-деловой программы МВТФ "Армия-2022".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, эта тематика будет рассмотрена в рамках круглого стола, посвященного уточнению угроз внешней безопасности стран содружества.

Внимание дипломатического корпуса будет обращено на разработку общих подходов к организации взаимодействия между странами СНГ по обеспечению безопасности, а также на выявление путей решений актуальных вопросов.

К участию в работе круглого стола приглашаются представители Федерального собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Объединенного штаба ОДКБ, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Программа круглого стола предусматривает обсуждение вынесенных вопросов на повестку в формате выступлений экспертов и свободной дискуссии участников.

По результатам мероприятия будут разработаны общие подходы к организации взаимодействия между странами-соседями РФ по обеспечению военной безопасности.

Организаторами круглого стола выступают представители кафедры государственного управления и национальной безопасности Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022" доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума "Rusarmexpo.ru".

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут в период с 15 по 21 августа 2022 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Научно-деловая программа формируется на основе предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление инновационного развития Минобороны России.