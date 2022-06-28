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ЦАМТО

Предприятия "Роскосмоса" приступили к производству серийных МБР "Сармат"

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»
Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 27 июня. Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству МБР "Сармат", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что <...> до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас "Роскосмос" готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию МБР "Сармат".

Д.Рогозин уточнил, что будут повышены требования к ракете в определенных моментах, согласованных с заказчиком – Министерством обороны.

Как напоминает агентство, ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.

Первый пуск состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить состоящие сейчас на вооружении ВС РФ МБР "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.

Как заявляли в Минобороны, "Сармат" – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

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