Второй серийный «Ясень-М» вышел на заводские ходовые испытания в Белое море

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Белом море начались заводские ходовые испытания второй серийной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М "Ясень-М". Как сообщил источник в кораблестроительной отрасли, субмарина впервые вышла в море.

АПЛ "Красноярск" впервые покинула верфи "Севмаша" и вышла на морские полигоны Северного флота в Белом море. Субмарине предстоит сделать несколько выходов, в рамках которых экипаж и сдаточная команда предприятия проверят работу всех механизмов, устройств и т.д. После ЗХИ подлодку ожидают государственные испытания с проверкой всех систем вооружений АПЛ и практическими стрельбами.

Подлодка "Красноярск" 26 июня впервые вышла с "Севмаша" на заводские ходовые испытания в Белое море. В море будет проверена работа бортового оборудования, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам корабля

- приводит ТАСС слова источника.

Сроки передачи "Красноярска" в состав ВМФ не сообщают, но предварительно, произойдет это в этом году. Ранее ОСК обещала сдавать флоту по одному "Ясеню-М" и "Борею-М" в год. Служить "Красноярск" будет в составе Тихоокеанского флота.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Красноярск" является второй серийной субмариной проекта "Ясень-М" после головной "Казань" и первой серийной "Новосибирск". Заложена 27 июля 2014 года, спущена на воду 30 июля 2021 года. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в перспективе - гиперзвуковые "Циркон".