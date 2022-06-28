Войти
Военное обозрение

Второй серийный «Ясень-М» вышел на заводские ходовые испытания в Белое море

352
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Белом море начались заводские ходовые испытания второй серийной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М "Ясень-М". Как сообщил источник в кораблестроительной отрасли, субмарина впервые вышла в море.

АПЛ "Красноярск" впервые покинула верфи "Севмаша" и вышла на морские полигоны Северного флота в Белом море. Субмарине предстоит сделать несколько выходов, в рамках которых экипаж и сдаточная команда предприятия проверят работу всех механизмов, устройств и т.д. После ЗХИ подлодку ожидают государственные испытания с проверкой всех систем вооружений АПЛ и практическими стрельбами.

Подлодка "Красноярск" 26 июня впервые вышла с "Севмаша" на заводские ходовые испытания в Белое море. В море будет проверена работа бортового оборудования, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам корабля

- приводит ТАСС слова источника.

Сроки передачи "Красноярска" в состав ВМФ не сообщают, но предварительно, произойдет это в этом году. Ранее ОСК обещала сдавать флоту по одному "Ясеню-М" и "Борею-М" в год. Служить "Красноярск" будет в составе Тихоокеанского флота.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Красноярск" является второй серийной субмариной проекта "Ясень-М" после головной "Казань" и первой серийной "Новосибирск". Заложена 27 июля 2014 года, спущена на воду 30 июля 2021 года. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в перспективе - гиперзвуковые "Циркон".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
ТОФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
26.07.2021
ВМФ России в день своего 325-летия ждет массовой закладки и поступления 40 кораблей и судов
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.03.2018
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 14:02
  • 28292
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.06 13:42
  • 11
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 28.06 12:15
  • 1
"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"
  • 28.06 09:44
  • 1
В США рассказали о необычном пути российской авиации
  • 28.06 02:42
  • 48
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 27.06 20:29
  • 5
Средняя Азия внутри России
  • 27.06 19:42
  • 1
Турция поможет вывезти украинское зерно. Но не просто так
  • 27.06 18:59
  • 1
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 27.06 18:52
  • 2
Zap Energy разработала термоядерный реактор, который можно поставить в гараже
  • 27.06 15:46
  • 248
В США удивились размерам Су-75
  • 27.06 14:53
  • 96
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 27.06 11:46
  • 1
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 27.06 06:00
  • 2
"Танк для большой войны": немцы представили свою новую "Пантеру"
  • 26.06 15:40
  • 5
Кому быть младшим партнером
  • 26.06 08:54
  • 17
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»