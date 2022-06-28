Польша нарастит численность армии до 400 тысяч на фоне «угрозы российского вторжения»

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Польша намерена нарастить численность вооруженных сил республики до 400 тысяч военнослужащих, а также полностью перевооружить армию. Как заявляют в Варшаве, причина такого решения - угроза "российского вторжения".

Польские власти переиграли планы по увеличению численности ВС страны, насчитывающих на сегодняшний день около 150 тысяч военнослужащих. Вместо планируемых 300 тысяч, Варшава намерена поставить "под ружье" 400 тысяч военнослужащих. Все это прикрывается заявлениями о вероятном "российском вторжении" и не желанием повторить "судьбу Украины".

О планах недавно заявил председатель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая в одном из польских городов. Кроме роста численности армии, он также рассказал о планах перевооружения. В частности в планах Варшавы закупить РСЗО HIMARS, истребители F-35, новые танки, системы ПВО и т.д.

Наше правительство работает над тем, чтобы Польшу не постигла судьба Украины. Чтобы наверстать упущенное, нам нужно постоянно улучшать нашу оборонную промышленность. Польское правительство закупит около 500 HIMARS, 32 истребители F-35, 250 танков M1A2 SEPv3, 8 батарей Patriot и еще около 500 новых основных боевых танков. Эта военная техника может эффективно сдерживать Россию

- заявил Качиньский.

Отметим, что это уже третье заявление о росте численности польской армии. Сначала в 2019 году было принято решение о предельной численности польских ВС в 200 тысяч человек, в прошлом году его поменяли на 300 тысяч, в этом на 400. Так можно и до полумиллиона дойти, самое главное, чтобы спонсоры из США и ЕС по-прежнему средства на это выделяли.