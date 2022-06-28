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ЦАМТО

Глубоководный спасательный аппарат АС-36 проходит приемо-сдаточные испытания

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АС-36
АС-36.
Источник изображения: korabel

ЦАМТО, 27 июня. Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда СФ под командованием капитана 3 ранга Андрея Волкова проходит приемо-сдаточные испытания в Кольском заливе на траверзе главной базы СФ – Североморска.

АС-36 в течение нескольких лет проходил средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. В ходе ремонтных работ на нем были полностью обновлены радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более 1000 метров.

В ходе испытаний в Кольском заливе проверяются параметры работы приборов аппарата, всех систем и механизмов, ходовые качества в надводном и подводном положении, отрабатывается маневрирование. На завершающей стадии испытаний аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна "Георгий Титов".

Штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно "Михаил Рудницкий", экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.

Спасательный подводный аппарат АС-36 "Бестер" предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок. Аппарат был спроектирован в центральном конструкторском бюро "Лазурит". Он изготовлен из титанового сплава и оснащен манипулятором. Благодаря малым габаритам АС-36 может доставляться к месту проведения подводных работ судном-носителем, а также по железной или автомобильной дороге, либо самолетом Ан-124 "Руслан".

Аппарат способен садиться на комингс площадку при крене аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, до 45 град. Давление в отсеках до 6 кг/см2 позволяет ему принимать спасаемых не только из аварийной ПЛ, но и непосредственно из водной среды на глубинах до 60 метров.

Кроме спасательных работ, АС-36 может выполнять различные подводно-технические работы, включая поиск, обследование подводных объектов и обеспечение их подъема с глубин до 1000 метров, сообщает пресс-служба Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-124
Проекты
1855 Приз
СФ
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