Почему нужно восстановить "линию равновесия" между Россией и Западом

Ли Иху: глубинная логика "линии хрупкого равновесия"

Российско-украинский конфликт — это всплеск всех противоречий, накопленных за последние 30 лет расширения НАТО на восток, а также результат серьезного дисбаланса между Востоком и Западом, пишет Хуаньцю шибао. Главное сейчас — восстановление "линии хрупкого равновесия" между Россией и западным миром.

Ли Иху

Ли Иху — профессор Института международных отношений Пекинского университета

Российско-украинский конфликт является крупнейшим геополитическим событием со времен окончания холодной войны. Поскольку кризис вспыхнул в самом сердце евразийского континента, а США, НАТО, Россия и Украина являются его непосредственными сторонами, он оказывает значительное и долгосрочное влияние на международные отношения. С некоторых пор существуют расхождения во взглядах на причины российско-украинского конфликта, и даже наблюдается раскол общественного мнения. Однако многие убеждения не соответствуют действительности, и большинству людей очень трудно понять суть проблемы. По сути, российско-украинский конфликт сам по себе является международно-политическим вопросом, который нуждается в трактовке с точки зрения международной политики.

Так называемая "специальная военная операция" — это стратегическая реакция России на стремление Украины вступить в НАТО и расширение альянса на восток. Однако у российско-украинского конфликта чрезвычайно сложные национально-политические причины, которые отражают глубинную логику международной политики.

После Второй мировой войны, в соответствии с ограничениями международных договоров, заключенными по воле стран-победительниц, и с тем фактом, что были созданы два основных политических блока, граница между ФРГ и ГДР стала также разделительной линией между двумя лагерями: Востоком и Западом. Берлинская стена была так называемой "линией хрупкого равновесия" и геополитической осью, поддерживающей стабильность мира и долгое время считающейся неотъемлемым элементом послевоенного международного порядка. Когда Германия вновь стала единой в начале 1990-х годов, эти граница переместилась на восток к германо-польской границе. Международные документы, подписанные Восточной и Западной Германией, Соединенными Штатами, Советским Союзом, Великобританией и Францией в рамках "переговоров 2+4", закрепляли, что граница между Германией и Польшей не может быть изменена. Это было не только закономерное продолжение основной политической логики послевоенного международного порядка, но также важный элемент мироустройства после холодной войны.

Однако после распада Советского Союза и расформирования Организации Варшавского договора Соединенные Штаты начали способствовать расширению НАТО на восток. С тех пор как в 1997 году Польша и три другие страны присоединились к НАТО, было проведено еще пять раундов движенияальянса в восточную сторону. Развертывание систем ПРО в Польше и Румынии, близких к России, серьезно поколебало баланс сил между Востоком и Западом и сильно сжало стратегическое пространство и буферную зону безопасности России. В 2008 году Украина заявила о своем желании вступить в НАТО, а в конце 2021 года НАТО утвердила политику вступления этой страны в альянс, что перешло порог терпения России и вызвало резкую ответную реакцию Москвы.

Иными словами, отказ Украины от вступления в НАТО и сохранение ее нейтрального статуса — это предел терпения России в вопросе примирения с расширением НАТО на восток. Вот почему бывший госсекретарь США Генри Киссинджер писал еще в 2014 году, что "Украина не может быть форпостом противостояния Востока и Запада, но должна стать мостом между Востоком и Западом". В апреле этого года, когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Москву, он выразил свое понимание требований России по украинскому вопросу во время встречи с Владимиром Путиным. Поэтому, с точки зрения глубинной логики международной политики, как только "линия хрупкого равновесия" сдвинулась на восток, а баланс между "форпостом" и "мостом" полностью изменился, вспышка российско-украинского конфликта стала неизбежной.

Европейская международная политика с давних времен традиционно стремится к поддержанию баланса сил и добивается через него мира и стабильности. Хотя такие понятия, как "сфера влияния", "буферная зона" и даже "нейтральное государство" устарели, основные принципы международных отношений и нормы международного права по-прежнему содержат в своей основе поддержку баланса и стремление к миру. Очевидно, что "линия хрупкого равновесия" — это не вопрос между Восточной и Западной Германией или Германией и Польшей, а долгосрочная глубинная проблема международной политики, которая сводится к следующему: как построить стабильный европейский порядок безопасности таким образом, чтобы его договоренности были приемлемы для всех сторон и гарантировали прочный мир. В истории неоднократное неправильное решение этого вопроса постоянно приводило к конфликтам и войнам в Европе. Карл Маркс написал известную статью, в которой анализировал три раздела Польши. В ней он раскрыл некоторое европейские политические тайны: фраза "исторический параллелизм часто бросается в глаза" берет свое начало именно в статье Маркса. Современные ученые, такие как Киссинджер, Джордж Кеннан и Джон Миршаймер, подчеркивали важность европейского равновесия и баланса сил между Востоком и Западом и обсуждали механизм "линии хрупкого равновесия". Джордж Кеннан даже заблаговременно предупреждал, что "расширение НАТО на восток с самого начала было самой фатальной ошибкой, которую когда-либо совершали Соединенные Штаты".

Конечно, "хрупкая граница равновесия" не несет под собой правовой основы, но имеет практическое значение в международной политике и реально влияет на военные стратегические планы стран. Во времена холодной войны по обе стороны этой "линии равновесия" стояли четкие заграждения, она тщательно охранялась военными, а гонка вооружений становилась все безумнее, но ни одна сторона ни разу не пересекла эту "линию". В наше время, если бы обе стороны придерживались этой границы, между Россией и НАТО не было бы напряженности. Если бы обе стороны сохраняли эффективность "линии равновесия", даже если бы США были сильны, а Россия слаба, если бы НАТО в одностороннем порядке не возвышалась и не расширялась на восток, вплоть до поглощения Украины, Россия смогла бы более-менее стерпеть это и не стала бы отвечать, чтобы заставить НАТО отступить силой.

Когда-то бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер заявил, что НАТО не продвинется ни на дюйм на восток, но это так называемое обязательство было устным, оно не было оформлено и закреплено ни в одном юридическом документе. Подписание "Партнерства во имя мира" между Москвой и Североатлантическим Альянсом и создание Совета Россия-НАТО послужило лишь временным успокоением для Кремля. С течением времени ключевым вопросом международной политической репутации США и НАТО стало то, будут ли они соблюдать внутренние требования "линии хрупкого равновесия". Впоследствии главным беспокойством России стало постоянное расширение альянса на восток и игнорирование и пренебрежение глубинной логикой "линии хрупкого равновесия".

Исходя именно из этой логики, согласно которой невозможно далее сдвигать эту границу на восток, расширение НАТО серьезно нарушило внутренние правила международной политики, подорвало основной принцип баланса сил, поддерживающий отношения между Востоком и Западом, и соответствующие главные положения международных отношений, а также нарушило основополагающие установки европейской безопасности. Теперь, перед лицом яростной вспышки российско-украинского конфликта и цены, которую приходится платить всем сторонам, "линия хрупкого равновесия" как никогда демонстрирует свою важность и серьезность, которые нельзя игнорировать. Верно то, что российско-украинский конфликт — это всплеск всех противоречий, накопленных за последние 30 лет расширения НАТО на восток, а также результат нарушения "линии хрупкого равновесия" и возникновения серьезного дисбаланса в Европе и даже между Востоком и Западом.

Наконец, следует подчеркнуть, что международная политика уже давно ушла от эпохи Томаса Гоббса, но еще не вошла в идеализированную эпоху Эммануила Канта, и фактически все еще находится в эпохе Джона Локка. Поэтому в установлении и поддержании баланса сил в международной политике и есть главный смысл, и необходимо поддерживать "линию хрупкого равновесия". Установление или реконструкция этой "линии" продиктовано стратегическими интересами, требованиями безопасности и необходимостью поддерживать баланс сил всех сторон. Цель этого процесса — в поддержании необходимой стабильности, порядка и мира на планете, чтобы действия держав соответствовали логике международного взаимодействия.