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ЦАМТО

На форуме "Армия-2022" пройдет конференция, посвященная 75-летию 12-го Главного управления МО РФ

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Армия-2021
Армия-2021.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

ЦАМТО, 27 июня. Научно-практическая конференция, приуроченная к 75-летию со дня образования 12 Главного управления МО РФ состоится на площадке МВТФ "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, участники мероприятия рассмотрят особенности исторических ретроспектив и принципов развития 12 Главного управления Минобороны России, его роль в создании и испытании ядерного оружия, а также обсудят меры по совершенствованию системы войсковой эксплуатации образцов ВВСТ и планы по дальнейшему развитию специального вооружения.

В ходе тематической конференции будут освещены ключевые события, научно-технические достижения и историческая значимость образования 12 ГУ МО РФ в интересах национальной безопасности России.

Кроме того, будут представлены основные исторические документы и материалы, связанные с этапами становления и развития 12 ГУ МО РФ в послевоенный период и период "холодной войны", определена его роль в формировании военных гарантий суверенитета и безопасности России.

Отдельный блок вопросов конференции будет посвящен системе разработки и эксплуатации ВВСТ, обеспечения безопасности специального оружия.

Кроме того, повесткой мероприятия предполагается обсуждение вопросов сотрудничества и взаимодействия 12 ГУ МО РФ с государственной корпорацией "Росатом".

Также эксперты обсудят вопросы создания специального вооружения и перспективы взаимного сотрудничества в области создания современных образцов вооружения военной и специальной техники с Российской академии наук и Российской академией Ракетных и Артиллерийских наук.

В конференции примут участие представители органов исполнительной власти, органов военного управления, ГК "Росатом", организаций ядерно-оборонного комплекса, Российской академии наук, высших военных учебных заведений, научно-исследовательских учреждений Минобороны России и организаций оборонной промышленности.

Предполагается, что география конференции охватит более 30 регионов страны. Благодаря системе видеоконференцсвязи и онлайн-трансляциям в его работе смогут принять участие специалисты Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Хабаровского края, Новой Земли.

Организатором конференции выступает 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут в период с 15 по 21 августа 2022 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Научно-деловая программа формируется на основе предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление инновационного развития Минобороны России.

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