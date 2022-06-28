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ЦАМТО

США доставят на Украину четыре РСЗО HIMARS к середине июля

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Погрузка реактивной системы залпового огня HIMARS в военно-транспортный самолет для отправки в Восточную Европу
Погрузка реактивной системы залпового огня HIMARS в военно-транспортный самолет для отправки в Восточную Европу.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Capt. Ian Sandall

ЦАМТО, 27 июня. США доставят новую партию РСЗО на Украину к середине июля, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на CNN.

"Все обещанные ракетные системы прибудут на Украину к середине июля, сообщили представители Минобороны", – передает телеканал.

Как говорится в сообщении, первую партию из четырех РСЗО уже передали Украине, еще 4 установки HIMARS будут доставлены к середине следующего месяца.

Как напоминает агентство, Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 млн. долл. также войдут 18 тактических автомобилей для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, запчасти и иное оборудование.

За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 млрд. долл., из которых 6,1 млрд. долл. были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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