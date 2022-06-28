Лидеры ЕС договорились о наращивании военной помощи Украине

Флаги Евросоюза и Украины на фоне памятника Тарасу Шевченко во время протестов в Киеве.

ЦАМТО, 27 июня. Лидеры ЕС высказались за дальнейшее наращивание военной помощи Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованных 24 июня выводах по итогам европейского саммита в Брюсселе.

"Евросовет остается твердо привержен обязательствам по оказанию дальнейшей военной поддержки Украине... С этой целью Евросовет призывает совет ЕС интенсивно работать над наращиванием военной помощи", – указывается в документе.

Как напоминает агентство, Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.