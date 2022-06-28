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ЦАМТО

Airbus поставит ВВС Испании дополнительно 20 истребителей "Тайфун"

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Источник изображения: Фото: Airbus

ЦАМТО, 27 июня. Компания Airbus Defense and Space подписала с Агентством НАТО NETMA контракт на поставку 20 истребителей "Тайфун" последнего поколения для ВВС Испании.

Для справки: NETMA это Агентство по управлению программой разработки, производству и обслуживанию истребителей "Тайфун" и "Торнадо".

Заказ, размещенный 23 июня в рамках программы Halcon, предусматривает поставку истребителей с РЛС с АФАР с электронным сканированием, включая 16 одноместных и 4 двухместных самолета. Они заменят устаревшие EF-18 "Хорнет" ВВС Испании, размещенные на Канарских островах.

После реализации этого контракта парк истребителей "Тайфун" ВВС Испании увеличится до 90 ед. Поставка первых истребителей должна состояться в 2026 году. Заказ обеспечит продолжение функционирования сборочной линии до 2030 года.

Как сообщал ЦАМТО, 14 декабря 2021 года правительство Испании одобрило закупку 20 новых многоцелевых истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter в рамках проекта Halcon, а также проведение модернизации в средине срока эксплуатации (MLU) части состоящих на вооружении самолетов этого типа. Соглашение включает поставку самолетов, 48 двигателей EJ200, тренажеров и необходимые вспомогательные услуги. Общая стоимость программы закупки оценивается 2,043 млрд. евро.

Находящиеся на вооружении ВВС Испании с 2003 года "Тайфун" размещены на авиабазах "Морон" (11-е авикрыло) и "Альбасете" (14-е авиакрыло). Поставка новых самолетов позволит перевооружить на истребители "Тайфун" третью авиабазу, "Гандо" на Канарских островах, где базируется 46-е авиакрыло.

Испанские истребители "Тайфун" собираются, испытываются и поставляются с предприятия Airbus в Хетафе (Испания). В производственный процесс вовлечены и другие ведущие национальные компании. Airbus также работает в Хетафе в координации с Экспериментальным центром вооружений и логистики (CLAEX) ВВС Испании для внесения различных модификаций в конструкцию самолета, таких как внедрение нового программного пакета CM02+ для истребителей версии "Транш-1". Основным улучшением, предлагаемым этим программным обеспечением, является новая возможность автоматического наведения боеприпасов класса "воздух-поверхность" после интеграции модуля целеуказания Litening-3. Также интегрированы дополнительные возможности "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" и усовершенствованные системы связи.

На сегодняшний день в рамках программы Eurofighter получены заказы на поставку 681 самолета от девяти стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
EF-2000
F-18
Компании
Airbus
Проекты
NATO
АФАР
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