В случае передачи систем ПРО США Украине их расчёты на первом этапе не смогут состоять из украинских военных

Источник изображения: topwar.ru

В России комментируют обещания США передать Украине системы ПРО. Речь идёт об обсуждаемых поставках Соединёнными Штатами Украине систем противоракетной обороны большой и средней дальности. Такую информацию распространяет телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника (из администрации президента Байдена).

Этот источник утверждается, что в течение недели Вашингтон объявит о закупке и передаче Украине передовых систем класса «земля-воздух».

В дополнение к этому, как заявлено, США собираются поставить киевскому режиму контрбатарейные радары и «некоторые боеприпасы».

Если поставки систем ПРО США на Украину состоятся, то это станет новой фазой участия Соединённых Штатов в вооружённом конфликте на Украине. Во-первых, системы ПРО станут самым дорогим оружием, когда либо поставленным Киеву. Во-вторых, намечается своеобразная попытка американцев испытать в действии свои системы ПРО в отношении российских ракет, но явно этими системами не будут управлять украинские военные. Дело в том, что для эффективного управления системами противоракетной обороны американского производства нужен комплекс факторов: от эксплуатации самой системы на надлежащем уровне до сопряжения их с комплексом данных от средств объективного контроля, учёт стандартов НАТО при определении целей. На подготовку расчётов, состоящих из украинских военных, ушли бы даже не месяцы, а годы. Передавать комплексы противоракетной обороны неподготовленным украинским расчётам – однозначно нанести удар по репутации самих комплексов и всего американского ВПК.

Получается, что в случае поставок систем ПРО из США на Украину как минимум на первом этапе их расчёты не смогут состоять из украинских военных. Соответственно, будут состоять из американских военнослужащих. А это станет очередным доказательством прямого участия армии США в вооружённом конфликте с Россией, которое по определению не может остаться без ответа.

В самих США, кстати, критикуют публикации американских СМИ по поводу возможной передачи систем ПРО Украине. Отмечается, что если такое решение действительно собираются принять, то зачем трубить о нём через средства массовой информации. Дополнительно говорится, что комплексы могут быть уничтожены в таком случае ещё до их развёртывания.