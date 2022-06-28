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Известия.ru

Минобороны РФ опубликовало кадры радиоэлектронной борьбы в спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ми-8 с установленными на борту современными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.


Отмечается, что летчики армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполняют задачи по подавлению средств радиотехнической разведки и наведения противника.

Комплексы РЭБ применяются на предельной высоте. В ведомстве пояснили, что это позволяет охватить наибольшую площадь радиоэлектронного воздействия на зенитно-ракетные комплексы и авиацию противника, лишая возможности обнаруживать объекты и наводить управляемые ракеты класса «воздух — воздух», «земля — воздух» и «воздух — земля».

Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что ВКС РФ высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

В этот же день Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Отмечается, что российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов и формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 25 июня, сообщалось, что в распоряжении «Известий» оказалась запись уничтожения огневых позиций артиллерийских буксируемых орудий, принадлежащих ВСУ. В зоне поражения оказались две гаубицы и база снабжения, рядом с которой была оборудована огневая точка.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Военные учения
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