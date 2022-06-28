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В США рассказали о «режиме зверя» истребителя F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II можно переоборудовать в маневренный бомбардировщик. В конфигурации, которую называют «режим зверя», самолет может нести в четыре раза больше боеприпасов. Обозреватель Харрисон Касс в публикации 19FortyFive рассказал об использовании F-35 в качестве бомбардировщика.

Малозаметный F-35 может входить в оспариваемое воздушное пространство для поражения целей противника. Для снижения заметности самолета боеприпасы F-35 размещают во внутреннем отсеке, который ограничивает арсенал применяемого вооружения. Самолет может нести четыре ракеты «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM или две ракеты и две бомбы GBU–31 JDAM.

«Однако, как только устанавливается превосходство в воздухе, как только враг теряет свои противовоздушные системы, такие как ракеты и пушки ПВО, радары, самолеты-перехватчики, режим скрытности становится менее актуальным», — пишет Касс. После этого самолет может перейти в «режим зверя» и нести вооружение на внешних точках подвески.

Отмечается, что в этом режиме F-35 может нести почти 10 тонн боевой нагрузки. Это позволяет оснастить самолет 14 ракетами AIM-120 AMRAAM и двумя ракетами AIM-9 Sidewinder или ракетами и бомбами JDAM. При этом дальность действия самолета сокращается до 1400 километров.

Ранее издание Defense News сообщило, что компания Pratt & Whitney заключила соглашение с Министерством обороны США на производство 250 двигателей F135 для истребителей F-35 Lightning II.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-35
F135
JDAM
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
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