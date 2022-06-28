Почему оказавшихся на Украине немецкие "зенитные танки" Gepard останутся в тылу

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Немецкие зенитные установки Flakpanzer Gepard -зенитные танки "Гепард" в ближайшие дни должны быть переброшены на Украину. В начале месяца сообщалось, что группу представителей ВСУ готовят с помощью инструкторов бундесвера.

В это время пятнадцать боевых машин данного типа должны были пройти восстановительный ремонт.

На них в качестве вооружения применены 35-мм скорострельные орудия, способные сбивать воздушные цели на дистанциях от 100 до 4000 м и на высотах до 3000 м.

Поражение наземных объектов, вроде легкобронированных боевых машин пехоты, бронетранспортеров, автомобилей возможно на расстоянии до 4500.

Бронирование Gepard не является противоснарядным, что существенно ограничивает их применение на современном поле боя, хотя не исключено, что командование националистов из-за значительных потерь в бронетехнике может отправить их на передовую в качестве машин огневой поддержки.

Также существует вероятность, что их оставят в тылу для противовоздушной обороны наиболее важных объектов. Правда, существенным ограничением станет сравнительно небольшое число присылаемых боеприпасов - 60000 снарядов, что вынудит экипажи сильно экономить. Пока также нет точных данных о том, насколько они могут быть эффективны против ракет и беспилотников.

Лев Романов