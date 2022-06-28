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Не забыть, кто из них принц: Байден едет в Эр-Рияд "дружить против" России

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Президент США Джо Байден выступает на открытии «саммита за демократию» в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на открытии «саммита за демократию» в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Ближний Восток между визитом Байдена и турне Ибн Салмана

Визит Байдена на Ближний Восток 13 июля вряд ли обрадует Россию. Как всегда, пишет египетское издание "Нун-пост", США эгоистичны. Их интересует прежде всего восстановление их влияния в регионе, а здесь Россия им — конкурент. Тем не менее от высокомерия Обамы, объявившего об уходе СЩА с Ближнего Востока для сбора сил на борьбу с Китаем — от этого высокомерия и следа нет.

В настоящее время Ближний Восток переживает период серьезной геополитической трансформации. На него повлияли многие региональные и международные перемены, включая борьбу вокруг иранской ядерной программы или украинский кризис.

Глобальные политические проблемы, ситуация с безопасностью, экономический и гуманитарный кризисы заставили администрацию президента США Джо Байдена вернуть ближневосточный регион в свой список приоритетов. Хотя ранее его страна объявила Китай главным вызовом для американцев. поэтому неслучайно, что ближневосточное турне американского лидера все-таки пройдет в середине июля.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман тоже отправится в турне по Ближнему Востоку, в ходе которого он посетит Иорданию, Египет и Турцию, чтобы подготовить почву для предстоящего визита президента США Джо Байдена в регион.

Если Ибн Салман добьется общих договоренностей с Иорданией, Египтом и Турцией перед визитом Байдена, то администрация США будет вынуждена пересмотреть характер своих отношений с Саудовской Аравией, которые резко ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашогги. (Иногда в российской печати фамилию этого убитого автора Washington Post транскрибируют как Хашукджи - прим. ИноСМИ.)

США снова вернулись в регион

Предстоящий визит Байдена на Ближний Восток является его первой поездкой туда в качестве президента Соединенных Штатов. Это тоже говорит об изменении американской политики в отношении региона. Следует отметить, что ранее администрация США ставила в приоритет Восточную Азию, а потом украинский кризис, а не Ближний Восток.

Этот визит пройдет на фоне роста напряженности в регионе. Речь в первую очередь идёт о ситуации с палестинской проблемой, о зашедших в тупик переговорах с Ираном, о политических кризисах в Ираке и Ливане, а также о других региональных проблемах.

Байден прекрасно понимает, что не сможет отказаться от обязательств, которые Соединенные Штаты взяли на себя в этом регионе, потому что это изменит баланс сил на Ближнем Востоке и негативно скажется на процессе нормализации между странами Персидского залива и Израилем.

Кроме того, Байден должен решить все проблемы до того, как Россия и Китай восстановят свое влияние на Ближнем Востоке. Если американцы продолжат отдаляться от стран Персидского залива, особенно от Саудовской Аравии, то они, вероятнее всего, потеряют своих союзников в регионе.

Президент США планирует посетить Саудовскую Аравию и Израиль, но его ближневосточное турне может включать и другие страны. Все будет зависеть от результатов новой стратегии безопасности, которую американская администрация стремится реализовать в регионе на нынешнем этапе.

Стратегическая позиция Саудовской Аравии

Принц Мухаммед ибн Салман в рамках своего турне по Ближнему Востоку пытается создать видимость того, что Саудовская Аравия все еще способна формировать союзы или заключать региональные договоренности без согласования с американской администрацией. Следовательно, попытка добиться взаимопонимания с Иорданией, Египтом и Турцией призвана показать способность Эр-Рияда помочь в решении ряда проблем. Речь в первую очередь идёт о ядерной программе Ирана и процессе нормализации отношений арабского мира с Израилем.

Мухаммед ибн Салман попытается смягчить давление США на Саудовскую Аравию, будь то в отношении Израиля или по ситуации в Йемене.

Результаты визита Ибн Салмана в Иорданию, Египет и Турцию могут повлиять на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, который Байден планирует посетить. Как сообщают источники, страны, участвующие в саммите, обсудят региональную безопасность и угрозы со стороны Ирана.

Ближневосточное турне Ибн Салмана нацелено на координацию политических позиций по региональным вопросам, которые могут оказать влияние на саммит в Эр-Рияде. Президент США Джо Байден в преддверии своего визита в Израиль заявил, что первоочередной задачей Америки является обеспечение безопасности ее союзников. Складывается впечатление, что Соединенные Штаты стремятся создать военный альянс против Ирана в регионе, поскольку на переговорах по ядерному досье не удается достичь существенного прогресса.

Иран в центре внимания

В настоящее время Иран находится в центре регионального и международного внимания. Турне Байдена и Ибн Салмана в значительной степени связаны с изменениями, вызванными Тегераном. Речь в первую очередь идёт об иранской ядерной программе и угрозах, исходящих от его баллистических ракет и беспилотников.

Исходя из этого, на предстоящем саммите в Эр-Рияде определится дальнейшая стратегия США в отношении Ирана и его союзников. Израиль, похоже, больше всех заинтересован в том, чтобы визит Байдена привел к такой программе действий, которая сдержит стремление Ирана к обладанию ядерным оружием.

Впрочем, Израиль и сам не сидит сложа руки: он смог перенести боевые действия против иранцев не только в Сирию, но и вглубь территории Ирана. Израиль начал ликвидировать офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученых, работающих на ядерных объектах. И все это — после прекращения переговоров о разоружении в Вене. Иран — это голова осьминога, который постоянно угрожает Израилю. В связи с этим Тель-Авив будет противостоять иранской угрозе напрямую, а не только наносить удары по его "щупальцам"-союзникам в Ираке или Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Создается впечатление, что Ближний Восток стоит на пороге больших перемен. Глобальные кризисы, включая ситуацию на Украине, заставили администрацию Байдена поменять стратегию в отношении этого региона. Кроме того, в очередной раз была доказана серьезность угроз, исходящих с Ближнего Востока.

Потоки боевиков, оружия и контрабанда наркотиков угрожают не только американским интересам, но и глобальной безопасности. Противостояние с Россией выявило уязвимость стран НАТО, а также повлияло на Ближний Восток, где находятся военные базы США.

Эскалация продовольственного и энергетического кризисов может негативно сказаться на американском присутствии в регионе. Необходимо принять превентивные меры, прежде чем Соединенные Штаты будут вынуждены потратить огромное количество ресурсов и сил для решения этих проблем.

Ильяс Фирас (فراس إلياس /)

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