Миршаймер: история сурово осудит США за их безумную политику по Украине

Причины и следствия украинского кризиса

Американский политолог Джон Миршаймер в своей международной лекции заявляет, что США и НАТО несут всю вину за кровопролитие на Украине. Здесь они пытаются нанести поражение России и не остановятся перед эскалацией конфликта. "История сурово осудит США за их поразительно безумную политику в отношении Украины", - заключает автор.

Война на Украине — это многоплановая катастрофа, которая, вероятно, в обозримом будущем будет только усугубляться.

Джон Миршаймер

Примечание редактора: эта речь была произнесена Джоном Миршаймером в Европейском университете (EUI) во Флоренции 16 июня.

Война на Украине — это многоплановая катастрофа, которая, вероятно, в обозримом будущем будет только усугубляться. Когда война успешна, ее причинам уделяется мало внимания, но когда ее исход становится катастрофичным, первостепенное значение приобретает понимание того, как это произошло. Люди хотят знать: как мы попали в такую ужасную ситуацию?

Я был свидетелем этого явления дважды в своей жизни — сначала во время войны во Вьетнаме, а затем во время войны в Ираке. В обоих случаях американцы хотели знать, как их страна могла так сильно просчитаться. Учитывая, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО сыграли решающую роль в событиях, приведших к военному конфликту на Украине, и сейчас играют центральную роль в этой войне, здесь уместно будет оценить ответственность Запада за это колоссальное бедствие.

Сегодня я приведу два основных аргумента.

Во-первых, Соединенные Штаты несут основную вину за возникновение украинского кризиса. Это не отрицает того, военную спецоперацию на Украине начал Путин, и он же несет ответственность за те действия, которые российские военные предпринимают там. Но это также не отрицает и того, что союзники тоже несут определенную долю вины за Украину, хотя в подавляющем большинстве они просто слепо следуют в этом конфликте за Америкой. Мое главное утверждение состоит в том, что Соединенные Штаты вели и ведут такую политику в отношении Украины, которую Путин и другие российские лидеры рассматривают как экзистенциальную угрозу России. И они неоднократно заявляли об этом на протяжении многих лет. Особенно я имею в виду навязчивую идею Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией. Администрация Байдена не желала устранять эту угрозу с помощью дипломатии и фактически в 2021 году подтвердила обязательство Соединенных Штатов принять Украину в НАТО. Путин ответил военной спецоперацией на Украине, начавшейся 24 февраля этого года.

Во-вторых, администрация Байдена отреагировала на начало спецоперации тем, что практически удвоила свои антироссийские усилия. Вашингтон и его западные союзники полны решимости добиться поражения России на Украине и применить все возможные санкции, чтобы значительно ослабить российскую мощь. США всерьез не заинтересованы в поиске дипломатического разрешения конфликта, а это означает, что война, скорее всего, затянется на месяцы, если не на годы. При этом Украине, которая уже и так ужасно пострадала, будет нанесен еще больший ущерб. По сути, Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых "побед", на самом деле ведущем страну к полному краху. Кроме того, существует еще и опасность дальнейшей эскалации украинского конфликта, поскольку в него может быть втянута НАТО, и в ходе боевых действий может быть применено ядерное оружие. Мы живем во времена, полные смертельных опасностей.

Позвольте мне теперь изложить мою аргументацию более подробно, начиная с описания общепринятых представлений о причинах украинского конфликта.

Путанные представления Запада

На Западе широко распространено твердое убеждение, что Путин несет полную ответственность за кризис на Украине и, конечно же, за продолжающиеся на территории этой страны боевые действия. Говорят, что у него имперские амбиции, то есть он стремится завоевать Украину и другие страны — и все это с целью создания великой России, которая имеет некоторое сходство с бывшим Советским Союзом. Другими словами, Украина — первая цель Путина, но не последняя. Как выразился один ученый, он "преследует зловещую и давнюю цель: стереть Украину с карты мира". Учитывая эти предполагаемые цели Путина, для Финляндии и Швеции вполне логично вступить в НАТО, а для альянса — увеличить численность своих сил в Восточной Европе. Имперскую Россию, в конце концов, надо сдерживать.

Однако следует отметить, что хотя этот нарратив повторяется снова и снова в основных западных СМИ и практически каждым западным лидером, никаких доказательств, подтверждающих его, не существует. И когда сторонники этой общепринятой на Западе точки зрения пытаются их представлять, оказывается, что они практически не имеют никакого отношения к мотивам Путина для ввода войск на Украину. Например, некоторые подчеркивают сказанные Путиным неоднократно слова, что Украина — это "искусственное государство" или не "настоящее государство". Однако такие непрозрачные его заявления ничего не говорят о причине его похода на Украину. То же самое можно сказать и о заявлении Путина о том, что он рассматривает русских и украинцев как "один народ" с общей историей. Другие отмечают, что он назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой века". И что Путин также сказал: "У того, кто не вспоминает Советский Союз, нет сердца. У того, кто хочет его вернуть, нет мозгов". Третьи указывают на речь, в которой он заявил, что "Современная Украина целиком создана Россией или, точнее, большевистской, коммунистической Россией". Но в том же выступлении, говоря о независимости Украины сегодня, Путин сказал: "Конечно, мы не можем изменить прошлые события, но мы должны, по крайней мере, признать их открыто и честно".

Чтобы доказать, что Путин стремится завоевать всю Украину и присоединить ее к России, необходимо предоставить доказательства того, что, во-первых, он считает это желательной целью, во-вторых, что он считает это достижимой целью, и, в-третьих, что он намеревается преследовать эту цель. Однако в публичных источниках нет никаких доказательств того, что Путин собирался, а тем более намеревался покончить с Украиной как независимым государством и сделать ее частью большой России, когда 24 февраля начал спецоперацию на Украине.

На самом все обстоит как раз наоборот. Есть весомые доказательства того, что Путин признает Украину независимой страной. В своей статье о российско-украинских отношениях от 12 июля 2021 года, на которую сторонники устоявшегося на Западе расхожего мнения часто ссылаются как на свидетельство его имперских амбиций, он говорит украинскому народу: "Вы хотите создать свое собственное государство? Мы только приветствуем это!". А относительно того, как Россия должна относиться к Украине, он пишет: "Есть только один ответ: с уважением". И завершает Путин эту длинную статью следующими словами: "А какой будет Украина — решать ее гражданам". Трудно совместить эти заявления с утверждениями на Западе о том, что он хочет включить Украину в "большую Россию".

В той же статье от 12 июля 2021 года и еще раз в важном выступлении, произнесенном им 21 февраля этого года, Путин подчеркнул, что Россия принимает "новую геополитическую реальность, сложившуюся после распада СССР". Он повторил это в третий раз 24 февраля, когда объявил, что Россия начинает свою военную спецоперацию на Украине. В частности, он заявил, что "оккупация украинской территории не входит в наши планы", и дал понять, что уважает суверенитет Украины, но лишь до определенного момента: "Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться и существовать, находясь перед постоянной угрозой со стороны территории сегодняшней Украины". По сути, это говорит о том, что Путин не заинтересован в том, чтобы Украина стала частью России. Он заинтересован в том, чтобы она не стала "плацдармом" для западной агрессии против России, о чем я расскажу подробнее дальше.

Можно возразить, что Путин, мол, лжет о своих мотивах, что он пытается замаскировать свои имперские амбиции. Так уж случилось, что я однажды написал книгу о лжи в международной политике — "Почему лидеры лгут: правда о лжи в международной политике" — и мне ясно, что Путин не лжет. Во-первых, один из моих основных выводов заключается в том, что лидеры не часто лгут друг другу, они чаще лгут своей публике. Что касается Путина, что бы о нем ни думали, в истории нет свидетельств того, что он когда-нибудь лгал другим лидерам. Хотя некоторые утверждают, что он часто лжет и ему нельзя доверять, доказательств того, что он лгал иностранной аудитории, немного. Более того, за последние два года он неоднократно публично излагал свои мысли об Украине и постоянно подчеркивал, что его главная забота — отношения Украины с Западом, особенно с НАТО. Он ни разу не намекнул, что хочет сделать Украину частью России. Если такое поведение является частью гигантской кампании по обману, то оно не имеет прецедентов в истории.

Возможно, лучшим показателем того, что Путин не стремится завоевать и поглотить Украину, является военная стратегия, которую Москва использовала с самого начала своей спецоперации. Российская армия не пыталась завоевать всю Украину. Для этого потребовалась бы классическая стратегия блицкрига, направленная на быстрый захват всей территории страны бронетанковыми силами при поддержке тактической авиации. Эта стратегия, однако, была неосуществима, потому что в российской армии, начавшей спецоперацию, было всего 190 000 солдат, что слишком мало, чтобы оккупировать Украину, которая является не только самой большой страной между Атлантическим океаном и Россией, но и имеет население более 40 миллионов человек. Неудивительно, что русские преследовали стратегию ограниченных целей, которая была сосредоточена на создании угрозы захвата Киева, но главным образом на завоевании значительной части территории на востоке и юге Украины. Короче говоря, у России не было возможности подчинить себе всю Украину, не говоря уже о других странах Восточной Европы.

Как заметил Рамзи Мардини (известный американский политолог, старший научный сотрудник влиятельного Американского Института мира, профессор Чикагского университета - Прим. ИноСМИ) еще одним показателем ограниченности целей Путина является отсутствие доказательств того, что Россия готовила марионеточное правительство для Украины, взращивала в Киеве пророссийских лидеров или предпринимала какие-либо политические меры, которые позволили бы ей оккупировать всю страну и, в конце концов, интегрировать ее в Россию.

Если развить этот аргумент, то следует отметить, что Путин и другие российские лидеры наверняка поняли из опыта холодной войны, что оккупация стран в эпоху национализма неизменно является рецептом для бесконечных проблем. Советский опыт в Афганистане является ярким примером этого, но более актуальным для данного вопроса являются отношения Москвы с ее союзниками в Восточной Европе. Советский Союз поддерживал огромное военное присутствие в этом регионе и был вовлечен в политику почти каждой страны, расположенной там. Однако эти союзники часто были занозой в боку Москвы. Советский Союз подавил крупное восстание в Восточной Германии в 1953 году, а затем вторгся в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году, чтобы удержать их в своей орбите. Серьезные неприятности возникали у СССР и в Польше: в 1956, 1970 и снова в 1980-1981 годах. Хотя польские власти сами решили эти проблемы, они послужили напоминанием о том, что вмешательство Советов может быть временами необходимо. Албания, Румыния и Югославия обычно доставляли неприятности Москве, но советские лидеры были склонны мириться с их "плохим" поведением, потому что их географическое положение делало их менее важными для сдерживания НАТО.

А что же современная Украина? Из статьи Путина от 12 июля 2021 года видно, что он тогда понимал, что украинский национализм — мощная сила и что гражданская война на Донбассе, которая идет с 2014 года, во многом отравила отношения между Россией и Украиной. Он, конечно же, знал, что российская армия не будет встречена украинцами с распростертыми объятиями и что для России будет "геркулесовой" задачей подчинить себе Украину, даже, если бы у нее были силы, необходимые для завоевания всей страны, которых у Москвы не было.

Наконец, стоит отметить, что вряд ли кто-либо утверждал, что у Путина были имперские амбиции с того момента, как он принял бразды правления в 2000 году, и до того, как 22 февраля 2014 года впервые разразился украинский кризис. Более того, стоит вспомнить о том, что российский лидер был гостем на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте, где альянс объявил, что Украина и Грузия в конечном итоге станут его членами. Критика Путиным этого заявления почти не повлияла на Вашингтон, потому что Россия была сочтена слишком слабой, чтобы остановить дальнейшее расширение НАТО, точно так же, как она была слишком слабой, чтобы остановить волны расширения альянса 1999 и 2004 годов.

В связи с этим важно отметить, что расширение НАТО до февраля 2014 года не было направлено на сдерживание России. Учитывая плачевное тогдашнее состояние российской военной мощи, Москва была не способна проводить "имперскую" политику в Восточной Европе. Что характерно, даже бывший посол США в Москве Майкл Макфол отмечает, что захват Путиным Крыма не планировался до того, как в 2014 году не разразился "майданный" кризис. Это была импульсивная реакция Путина на госереворот, в результате которого был свергнут пророссийский лидер Украины. Короче говоря, расширение НАТО тогда еще не предназначалось для сдерживания российской угрозы, а было частью более широкой политики по распространению либерального международного порядка на Восточную Европу и превращению всего континента в Европу "западную".

Только когда в феврале 2014 года разразился кризис на Майдане, США и их союзники вдруг начали называть Путина опасным лидером с имперскими амбициями, а Россию — серьезной военной угрозой, которую необходимо сдерживать. Что вызвало этот сдвиг? Эта новая риторика была призвана служить одной важной цели: позволить Западу обвинить Путина в развязывании беспорядков на Украине. И теперь, когда тот давнишний кризис превратился в полномасштабную войну, Западу необходимо сделать так, чтобы Путин один был обвинен в этом катастрофическом повороте событий. Эта "игра в обвинения" объясняет, почему Путина сейчас на Западе широко изображают, как "империалиста", хотя практически нет никаких доказательств, подтверждающих эту точку зрения.

Позвольте мне теперь обратиться к настоящей причине украинского кризиса.

Настоящая причина бед

Главный корень нынешнего кризиса на Украине — это усилия США, направленные на то, чтобы превратить эту страну в оплот Запада на границах России. У этой стратегии три направления: интеграция Украины в ЕС, превращение Украины в прозападную либеральную демократию и, самое главное, включение Украины в НАТО. Стратегия была приведена в действие на ежегодном саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда альянс объявил, что Украина и Грузия "станут его членами". Российские лидеры немедленно отреагировали возмущением, дав понять, что они рассматривают это решение как экзистенциальную угрозу и не намерены позволять какой-либо стране вступать в НАТО. По словам уважаемого российского журналиста, Путин "пришел в ярость" и предупредил, что "если Украина и вступит в НАТО, то без Крыма и многих своих восточных регионов. Она просто развалится".

Уильям Бернс, который сейчас является главой ЦРУ, а во время бухарестского саммита НАТО был послом США в Москве, написал служебную записку тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс, в которой лаконично описывает взгляды России на этот вопрос. По его словам: "Вступление Украины в НАТО — самая контрастная из всех красных линий для российской элиты (а не только для Путина). За более чем два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от патриотов в темных закоулках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина, я так и не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов. интересам России". По его словам, НАТО "будет рассматриваться... как военная структура, бросающая стратегическую перчатку Москве. И сегодняшняя Россия ответит. Российско-украинские отношения просто замерзнут... Это создаст благодатную почву для российского вмешательства в дела Крыма и восточной Украины".

Бернс, конечно, был не единственным политиком, который понимал, что вступление Украины в НАТО чревато опасностью. Действительно, на саммите в Бухаресте и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Николя Саркози выступили против продвижения членства Украины в НАТО, поскольку понимали, что это вызовет тревогу и гнев России. Недавно Меркель объяснила свое тогдашнее несогласие так: "Я была совершенно уверена... что Путин просто так этого не допустит. С его точки зрения, это было бы объявлением войны".

Администрацию Буша, однако, мало заботили "самые контрастные красные линии" Москвы, и она оказала давление на лидеров Франции и Германии, чтобы они согласились сделать публичное заявление о том, что Украина и Грузия в конечном итоге присоединятся к альянсу.

Неудивительно, что возглавляемые США усилия по интеграции Грузии в НАТО привели к войне между Грузией и Россией в августе 2008 года — через четыре месяца после саммита в Бухаресте. Тем не менее США и их союзники продолжали продвигать свои планы по превращению Украины в бастион Запада на границах России. Эти усилия в конечном итоге спровоцировали крупный кризис в феврале 2014 года, после того как поддержанный США путч в Киеве вынудил пророссийского президента Украины Виктора Януковича бежать из страны. Его сменил проамерикански настроенный премьер-министр Арсений Яценюк. В ответ Россия захватила Крым у Украины и помогла разжечь гражданскую войну между пророссийскими сепаратистами и украинским правительством в Донбассе на востоке Украины.

Часто можно услышать аргумент, что за восемь лет между началом кризиса в феврале 2014 года и началом войны в феврале 2022 года США и их союзники мало внимания уделяли вхождению Украины в НАТО. Мол, де-факто этот вопрос был снят с обсуждения, и, таким образом, расширение НАТО не могло быть серьезной причиной эскалации кризиса в 2021 году и последующего начала российской спецоперации в начале этого года. Эта аргументация ложная. По сути, реакция Запада на события 2014 года заключалась в том, чтобы удвоить свои усилия в действующей стратегии и еще больше сблизить Украину с НАТО. Альянс начал подготовку украинских военных в 2014 году, ежегодно в течение следующих восьми лет обучая по 10 000 военнослужащих ВСУ. В декабре 2017 года администрация Трампа приняла решение предоставить Киеву "оборонительное оружие". Вскоре в дело вступили и другие страны НАТО, поставившие на Украину еще больше вооружений.

Украинские военные начали участвовать в совместных военных учениях с силами НАТО. В июле 2021 года Киев и Вашингтон совместно провели операцию "Морской бриз" — военно-морские учения в Черном море, в которых участвовали военно-морские силы 31 страны и которые были непосредственно нацелены на Россию. Двумя месяцами позже, в сентябре 2021 года, украинская армия возглавила учения Rapid Trident 21, которые армия США описала как "ежегодные учения, направленные на повышение оперативной совместимости между странами-союзниками и странами-партнерами, чтобы продемонстрировать готовность подразделений к реагированию на любой кризис". Усилия НАТО по вооружению и обучению украинских вооруженных сил в значительной степени объясняют, почему ВСУ оказали такое сильное сопротивление российским вооруженным силам на начальных стадиях спецоперации. Как гласил заголовок The Wall Street Journal в начале спецоперации: "Секрет военного успеха Украины: годы обучения в НАТО" (статья появилась в WSJ 13 апреля 2022 года The Wall Street Journal "The Secret of Ukraine’s Military Success: Years of NATO Training", после чего последовало разгромное поражение ВСУ в Мариуполе, Херсоне и Северодонецке — Прим. ИноСМИ).

Помимо постоянных усилий НАТО по превращению украинских вооруженных сил в более грозную боевую силу, в 2021 году изменилась политика, связанная с членством Украины в НАТО и ее интеграцией в Запад. И в Киеве, и в Вашингтоне возродился энтузиазм в отношении достижения этих целей. Президент Зеленский, который никогда не проявлял особого рвения по поводу вступления Украины в НАТО и был избран в марте 2019 года на платформе, призывавшей к сотрудничеству с Россией для урегулирования продолжающегося кризиса, в начале 2021 года изменил курс и не только принял решение о расширении НАТО, но и занял жесткую позицию по отношению к Москве. Он предпринял ряд действий, включая закрытие пророссийских телеканалов и обвинение близкого друга Путина в государственной измене, которые наверняка разозлили Москву.

Президент Байден, переехавший в Белый дом в январе 2021 года, давно был привержен делу вступления Украины в НАТО, а также был очень агрессивен по отношению к России. Неудивительно, что 14 июня 2021 года на своем ежегодном саммите в Брюсселе НАТО выпустила следующее коммюнике:

"Мы подтверждаем решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе то, что каждый партнер будет оцениваться по его собственным достоинствам. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и курс внешней политики без вмешательства извне".

1 сентября 2021 года Зеленский посетил Белый дом, где Байден дал понять, что Соединенные Штаты "твердо привержены" "евроатлантическим устремлениям Украины". Затем 10 ноября 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен и его украинский коллега Дмитрий Кулеба подписали важный документ — "Хартию о стратегическом партнерстве США и Украины". Цель обеих сторон, говорится в документе, состоит в том, чтобы "подчеркнуть... приверженность Украины проведению глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для полной интеграции в европейские и евроатлантические институты". Этот документ явно основывается не только на "обязательствах по укреплению отношений стратегического партнерства между Украиной и США, провозглашенных президентами Зеленским и Байденом", но также подтверждает приверженность США "Декларации Бухарестского саммита 2008 года".

Короче говоря, мало кто сомневается, что с начала 2021 года Украина начала стремительно двигаться к вступлению в НАТО. Тем не менее, некоторые защитники этой политики утверждают, что Москве не следовало беспокоиться, поскольку "НАТО — оборонительный альянс и не представляет угрозы для России". Но Путин и другие российские лидеры думают о НАТО не так, а важно как раз то, что думают они. Нет никаких сомнений в том, что вступление Украины в НАТО оставалось для Москвы "самой контрастной и опасной красной линией".

Чтобы противостоять это растущей угрозе, Путин в период с февраля 2021 по февраль 2022 года размещал все большее число российских войск на границе с Украиной. Его целью было заставить Байдена и Зеленского изменить курс и остановить их усилия по интеграции Украины в Запад. 17 декабря 2021 г. Москва направила администрации Байдена и НАТО отдельные письма с требованием письменных гарантий того, что: 1) Украина не вступит в НАТО, 2) у границ России не будут размещены наступательные вооружения, 3) войска НАТО и военное оборудование, перемещенное в Восточную Европу с 1997 года, будет возвращено в Западную Европу.

В этот период Путин делал многочисленные публичные заявления, которые не оставляли сомнений в том, что он рассматривал расширение НАТО на Украину как экзистенциальную угрозу. Выступая на коллегии Минобороны 21 декабря 2021 года, он заявил: "То, что они делают, пытаются или планируют сделать на Украине, не происходит за тысячи километров от нашей национальной границы. Это происходит на пороге нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Неужели они думают, что мы не видим этих угроз? Или они думают, что мы будем просто стоять сложа руки, наблюдая за нарастанием угроз России?" Через два месяца на пресс-конференции 22 февраля 2022 года, всего за несколько дней до начала спецоперации, Путин сказал: "Мы категорически против вступления Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу, и у нас есть аргументы в поддержку этого. Я неоднократно говорил об этом в этом зале". Затем он дал понять, что считает, что Украина уже становится де-факто членом НАТО. По словам Путина, США и их союзники "продолжают накачивать нынешние киевские власти современными видами вооружений". Далее он сказал, что, если это не остановить, Москва "останется один на один с вооруженной до зубов „Анти-Россией“. Это совершенно неприемлемо".

Логика Путина должна быть совершенно понятна американцам, которые уже давно привержены доктрине Монро, согласно которой ни одной даже далекой великой державе не разрешается размещать какие-либо свои вооруженные силы в Западном полушарии.

Я мог бы отметить, что во всех публичных заявлениях Путина в течение месяцев, предшествовавших спецоперации, нет ни малейших свидетельств того, что он собирался захватить Украину и сделать ее частью России, не говоря уже о нападении на другие страны в Восточной Европе. Другие российские лидеры, в том числе министр обороны, министр иностранных дел, заместитель министра иностранных дел и посол России в Вашингтоне, также подчеркивали ключевую роль расширения НАТО в возникновении украинского кризиса. Министр иностранных дел Сергей Лавров лаконично сформулировал это на пресс-конференции 14 января 2022 года, когда сказал: "Ключом ко всему является гарантия того, что НАТО не будет расширяться на восток".

Тем не менее, попытки Лаврова и Путина заставить США и их союзников отказаться от попыток превратить Украину в оплот Запада на границе с Россией полностью провалились. Госсекретарь Энтони Блинкен ответил на требования России в середине декабря, просто сказав: "Никаких изменений. Никаких изменений не будет". Затем Путин начал спецоперацию на Украине, чтобы устранить угрозу, которую он видел со стороны НАТО.

Где мы сейчас находимся и к чему мы идем?

Военные действия на Украине бушуют уже почти четыре месяца. Теперь я хотел бы предложить некоторые наблюдения о том, что произошло до сих пор и куда может пойти война. Я остановлюсь на трех конкретных вопросах: 1) последствия войны для Украины, 2) перспективы эскалации — включая ядерную эскалацию, 3) перспективы окончания войны в обозримом будущем.

Эта война — настоящая катастрофа для Украины. Как я уже отмечал ранее, Путин ясно дал понять в 2008 году, что Россия разрушит Украину, чтобы помешать ей вступить в НАТО. Он выполняет это обещание. Российские войска захватили 20% украинской территории и разрушили или сильно повредили многие украинские города и поселки. Более 6,5 млн украинцев покинули страну, а более 8 млн стали внутренними перемещенными лицами. Многие тысячи украинцев, в том числе ни в чем не повинные мирные жители, убиты или тяжело ранены, а украинская экономика находится в глубоком кризисе. По оценкам Всемирного банка, экономика Украины сократится почти на 50 % в течение 2022 года. По оценкам экспертов, Украине был нанесен ущерб примерно на 100 миллиардов долларов, а для восстановления экономики потребуется около триллиона долларов. страна. Сейчас Киеву ежемесячно требуется около 5 миллиардов долларов помощи только для того, чтобы правительство продолжало работать.

Похоже, сейчас уже мало надежды на то, что Украина в ближайшей перспективе сможет восстановить использование портов на Азовском и Черном морях. До войны через эти порты проходило примерно 70% всего украинского экспорта и импорта и 98% экспорта зерна. Такова нынешняя ситуация после менее чем 4 месяцев боевых действий. Страшно даже представить, какой будет Украина, если эта война затянется еще на несколько лет.

Итак, каковы перспективы заключения мирного соглашения и прекращения войны в ближайшие несколько месяцев? К всему своему сожалению, лично я не вижу возможностей того, чтобы эта война закончилась в ближайшее время. И эту точку зрения разделяют видные политики, такие как генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Основная причина моего пессимизма заключается в том, что и Россия, и Соединенные Штаты глубоко привержены цели одержания победы в войне, а добиться сейчас соглашения, в котором выиграли бы обе стороны, невозможно. Если говорить более конкретно, то ключом к урегулированию с точки зрения России является превращение Украины в нейтральное государство, что положит конец перспективе интеграции Киева с Западом. Но такой исход неприемлем для администрации Байдена и значительной части американского внешнеполитического истеблишмента, потому что это означало бы победу России.

У украинских лидеров, конечно, есть определенная свобода действий, и можно надеяться, что они могли бы принять нейтралитет, чтобы избавить свою страну от дальнейшего разрушения. Действительно, Зеленский кратко упомянул об этой возможности в первые дни спецоперации, но всерьез никогда эту идею не развивал. Однако маловероятно, что Киев будет сможет принять нейтралитет, потому что ультранационалисты на Украине, обладающие значительной политической властью, не заинтересованы в том, чтобы уступать хоть какому-либо требованию России, особенно тому, которое диктует политическую ориентацию Украины в отношениях с внешним миром. Администрация Байдена и страны на восточном фланге НАТО, такие как Польша и страны Балтии, скорее всего, поддерживают украинских ультранационалистов в этом вопросе.

Значительно усложняет ситуацию вопрос о том, что делать с большими участками украинской территории, которые Россия завоевала с начала войны, а также что делать с Крымом? Трудно представить, чтобы Москва добровольно отказалась бы от какой-либо из украинских территорий, которые она сейчас занимает, а тем более от всей завоеванной части Украины, поскольку сегодняшние территориальные цели Путина, вероятно, отличаются от тех, которые он преследовал до начала спецоперации. В то же время столь же трудно представить, чтобы какой-либо украинский лидер согласился бы на сделку, позволяющую России сохранить любую украинскую территорию, за исключением, возможно, Крыма. Надеюсь, что я ошибаюсь, но именно в силу этих причин я не вижу конца этому разрушительному военному конфликту.

Теперь позвольте мне перейти к вопросу о его возможной эскалации. Среди ученых-международников широко признано, что существует сильная тенденция к эскалации затяжных войн. Со временем в борьбу обычно оказываются втянутыми и другие страны, а уровень насилия возрастает. Вероятность того, что это произойдет в войне на Украине, реальна. Существует опасность того, что США и их союзники по НАТО будут втянуты в боевые действия, которых им до сих пор удавалось избегать, хотя фактически они уже ведут опосредованную прокси-войну против России. Существует также вероятность того, что на Украине может быть применено ядерное оружие, что может даже привести к обмену ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами. Основная причина, по которой это может произойти, состоит в том, что ставки в украинском конфликте в его глобальном преломлении оказались настолько высоки для обеих его сторон, что ни одна из них не может позволить себе проиграть.

Как я уже подчеркивал, Путин и его помощники считают, что присоединение Украины к Западу представляет собой экзистенциальную угрозу для России, которую необходимо устранить. На практике это означает, что Россия должна выиграть войну на Украине. Поражение для Москвы недопустимо. Администрация Байдена, с другой стороны, подчеркнула, что ее цель состоит не только в том, чтобы нанести России решительное поражение на Украине, но и в том, чтобы с помощью санкций нанести огромный ущерб российской экономике. Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что цель Запада — ослабить Россию до такой степени, чтобы она не смогла вновь войти на Украину. По сути, администрация Байдена стремится выбить Россию из числа великих держав. Сам президент Байден назвал войну России на Украине "геноцидом" и обвинил Путина в том, что он является "военным преступником", который после войны должен предстать перед "судом за военные преступления". Такая риторика вряд ли подходит для переговоров о прекращении войны. В конце концов, как вести переговоры с государством, осуществляющим геноцид?

Американская политика имеет два важных последствия. Во-первых, она значительно усиливает экзистенциальную угрозу, с которой сталкивается Москва в этой войне, и делает более важным, чем когда-либо, ее победу на Украине. В то же время эта политика США означает, что Соединенные Штаты глубоко привержены тому, чтобы Россия проиграла. Администрация Байдена сейчас так много вложила в свою прокси-войну на Украине — как материально, так и риторически, — что победа России будет означать сокрушительное поражение для Вашингтона.

Очевидно, что обе стороны не могут победить одновременно. Более того, существует серьезная вероятность того, что одна из сторон скоро начнет сильно проигрывать. Если американская политика увенчается успехом и русские проиграют украинцам на поле боя, Путин может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы спасти ситуацию. В мае директор национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила сенатскому комитету по вооруженным силам, что это одна из двух ситуаций, которые могут привести к тому, что Путин применит ядерное оружие на Украине. Для тех из вас, кто думает, что это маловероятно, помните, что НАТО планировало применить ядерное оружие в подобных обстоятельствах во время холодной войны. Невозможно сейчас предугадать, как отреагирует администрация Байдена, если бы Россия применила ядерное оружие на Украине. Но одно можно утверждать точно: Вашингтон будет испытывать большое давление и соблазн ответить России взаимностью, что повысит вероятность ядерной войны между двумя великими державами. Здесь имеет место извращенный парадокс: чем успешнее Соединенные Штаты и их союзники будут в достижении своих целей, тем больше будет вероятность того, что война станет ядерной.

Давайте повернем игральный столик и спросим, что произойдет, если окажется, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО движутся к поражению, что случится, если русские разгромят украинскую армию, а правительство в Киеве пойдет на переговоры о мирном соглашении, призванном спасти как можно большую еще оставшуюся часть Украины. В этом случае Соединенные Штаты и их союзники будут испытывать гигантское искушение еще более активного участия в боевых действиях. Маловероятно, но вполне возможно, что американские или, может быть, польские войска будут втянуты в боевые действия, а это означает, что НАТО будет воевать с Россией в буквальном смысле слова. По словам Эврил Хейнс, это уже другой сценарий, в котором русские могут обратиться к ядерному оружию. Трудно сказать, как именно будут развиваться события, если этот сценарий реализуется, но нет никаких сомнений в наличии серьезного потенциала для эскалации, в том числе ядерной эскалации. Сама возможность такого исхода должна вызывать у всех нас мурашки на коже.

Вероятно, у этой войны будут и другие катастрофические последствия, которые я не могу подробно обсуждать из-за нехватки времени. Например, есть основания полагать, что война приведет к мировому продовольственному кризису, в котором погибнут многие миллионы людей. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс утверждает, что если война на Украине продолжится, мы столкнемся с глобальным продовольственным кризисом, который станет "гуманитарной катастрофой".

Кроме того, отношения между Россией и Западом настолько сильно отравлены, что на их восстановление уйдут годы. И эта глубокая враждебность будет подпитывать нестабильность во всем мире, но особенно в Европе. Кто-то скажет, что нет худа без добра: отношения между странами на Западе заметно улучшились из-за конфликта на Украине. Но это верно только на данный момент. Даже сейчас под поверхностью внешнего западного единства есть глубокие трещины, и со временем они очень настоятельно и болезненно заявят о себе. Например, отношения между странами Восточной и Западной Европы, вероятно, будут ухудшаться по мере затягивания войны, поскольку их интересы и взгляды на конфликт не совпадают.

Наконец, конфликт уже наносит серьезный ущерб мировой экономике, и со временем эта ситуация, вероятно, серьезно ухудшится. Джейми Даймонд, генеральный директор JPMorgan Chase, говорит, что мы должны готовиться к экономическому "урагану". Если он прав, то нынешние экономические потрясения повлияют на политику каждой западной страны, подорвут либеральную демократию и усилят ее оппонентов как слева, так и справа. Экономические последствия украинского конфликта коснутся стран всей планеты, а не только Запада. Как говорится в отчете ООН, опубликованном на прошлой неделе, "последствия конфликта распространят человеческие страдания далеко за его пределы. Война во всех ее аспектах усугубила глобальный кризис, невиданный по крайней мере для нынешнего поколения, ставя под угрозу жизни, средства к существованию и наши устремления к лучшему миру в 2030-х годах".

Вывод

Проще говоря, продолжающийся конфликт в Украине — это колоссальная катастрофа, которая, как я отметил в начале своего выступления, заставит людей всего мира искать ее причины. Те, кто верит в факты и логику, быстро обнаружат, что Соединенные Штаты и их союзники несут главную ответственность за это крушение нашего общего поезда. Принятому в апреле 2008 года решению о вступлении Украины и Грузии в НАТО суждено было привести к конфликту с Россией. Администрация Буша была главным архитектором этого судьбоносного выбора, но администрации Обамы, Трампа и Байдена активизировали и усугубляли эту политику на каждом шагу, а союзники Америки послушно следовали за Вашингтоном. Несмотря на то, что российские лидеры совершенно ясно дали понять, что вступление Украины в НАТО будет означать пересечение "самой контрастной из красных линий" России, Соединенные Штаты отказались примириться с глубокими опасениями России в области безопасности и вместо этого неустанно двигались к тому, чтобы превратить Украину в западный бастион на границе с Россией.

Трагическая правда состоит в том, что если бы Запад не стремился к расширению НАТО на Украину, вряд ли сегодня на Украине полыхала бы война, а Крым, скорее всего, до сих пор был бы частью Украины. По сути, Вашингтон сыграл центральную роль в том, чтобы вести Украину по пути разрушения. История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины.

Спасибо.

Автор: Джон Миршаймер (John Mearsheimer) — почетный профессор политологии Высшей школы международных отношений им. Уэнделла Харрисона в Чикагском университете. Его многочисленные книги включают: "Великое заблуждение: либеральные мечты и международные реалии" и "Трагедия великодержавной политики".